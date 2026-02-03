HUNTR/X ще пеят на наградите BAFTA

Вокалното трио, стоящо зад рекордния хит на Netflix „KPop Demon Hunters“, ще се качи на сцената на филмовите награди EE BAFTA следващия месец, отбелязвайки първото си съвместно изпълнение на живо извън Съединените щати.

EJAE, AUDREY NUNA и REI AMI — гласовете на HUNTR/X в анимационния феномен — ще изпълнят световния хит "Golden", химнът, оглавил класациите, който се превърна в една от най-стриймваните песни в света.

Певците казаха, че поканата за участие на церемонията им се е сторила сюрреалистична, споделяйки: „Изпълнението на филмовите награди EE BAFTA е златен момент, който по-младите ни аз никога не биха могли да си представят. Толкова сме горди да представляваме „KPop Demon Hunters“ на Netflix и да разпространяваме позитивното послание на филма сред феновете по целия свят“.

Ема Баер, изпълнителен директор на наградите и съдържанието на BAFTA, каза, че организацията е развълнувана да приветства триото в Royal Festival Hall.

Тя каза: „KPop Demon Hunters оказа феноменално въздействие върху публика от всички възрасти от излизането си миналото лято и ние сме щастливи, че певците зад HUNTR/X ще донесат своята K-Pop енергия на филмовите награди EE BAFTA. Освен че отбелязваме изключителното кино, искаме да ви предложим една незабравима нощ на забавление - и това изпълнение ще бъде забележителен момент“.

Издаден през юни 2025 г., KPop Demon Hunters се превърна в най-гледания филм на Netflix за всички времена, събирайки над 500 милиона стрийминга и печелейки широко признание от критиката.

Саундтракът му е също толкова доминиращ, като "Golden" оглави световните стрийминг класации през 2025 г. и продължи инерцията си през 2026 г. Парчето също така влезе в историята като първата женска K-Pop песен, достигнала номер 1 в Billboard Hot 100, където заемаше първото място в продължение на осем последователни седмици.

Саундтракът спечели пет номинации за Grammy, като "Golden" спечели наградата за най-добра песен, написана за визуални медии - първата K-Pop песен, спечелила някога тази награда.

Филмовите награди EE BAFTA за 2026 г. ще се излъчват на живо по BBC One и BBC iPlayer в неделя, 22 февруари. Церемонията, водена от Алън Къминг, ще се проведе в лондонската Royal Festival Hall, с пълно отразяване по социалните канали на BAFTA и BBC.