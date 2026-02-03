Loreen пусна видеото на "Feels Like Heaven".

Парчето е водещ сингъл от предстоящия да излезе нов абум на мултиплатинената и многократно награждавана поп икона.

Песента "Feels Like Heaven" обединява творчески екип от световна класа, познат с умението си да превръща суровата емоция във вечен, глобален поп. Написана и продуцирана е от Jesse Shatkin – визионерът зад някои от най-емоционално въздействащите поп записи на съвременната сцена – и номинираната за GRAMMY Sia, с допълнителна продукция от Myles Avery (Tate McCrae, Megan Thee Stallion).

Албумът „Wildfire“ ще включва и високо оценения сингъл „Is It Love“, както и глобалния хит „Tattoo“, който оглави класациите в над 10 държави и утвърди Loreen като една от най-влиятелните фигури на своето поколение.

„Wildfire“ продължава каталог от определящи кариерата издания, сред които „Euphoria“, както и „Forever“, „Gravity“ и „Warning Signs“. Девет години след последния си албум и четиринадесет години след дебюта си Loreen е натрупала милиарди стриймове по целия свят и се е утвърдила като един от най-духовно наситените и емоционално безстрашни гласове в съвременния поп.

„Wildfire“ се очаква да излезе на 27 март 2026 г.