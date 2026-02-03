Тодор Гаджалов представя нова песен

Тодор Гаджалов представя новата си песен „Една секунда“.

Проектът е вдъхновен от поведението на хората в социалните мрежи и постоянната битка за внимание. „Една секунда“ улавя момента, в който всичко може да бъде подминато с едно движение на пръста, а стойността на съдържанието се измерва в

секунди.

Текстът разглежда теми като разпилян фокус, нуждата да бъдеш забелязан и усещането, че вниманието днес е най-ценната валута. Без да заема страна или да дава оценки, песента просто отразява реалността такава, каквато е – бърза, шумна и нетърпелива.

Проектът задава въпроса колко струва една секунда внимание днес и дали в свят на бързо съдържание все още има място за нещо

истинско.