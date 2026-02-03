Cameron Whitcomb с пет номинации за наградите JUNO

Изгряващата звезда, певец и автор на песни Cameron Whitcomb се отправя към наградите JUNO 2026 като един от водещите претенденти за тази година, спечелвайки пет номинации.

Роденият в Нанаймо, Британска Колумбия, получи номинации в няколко основни категории, включително за „Албум на годината" и „Кънтри албум на годината" за дебютния си албум „The Hard Way", както и за „Сингъл на годината" за платиненото си парче „Options". Той е номиниран и за „Пробивен изпълнител на годината", както и за престижната награда TD JUNO Fan Choice Award. Нещо повече, обложката на албума на Whitcomb – "The Hard Way" получи номинация за "Oбложка на албум на годината".

Признанието идва след една пробивна година за Whitcomb, чийто дебютен албум влезе в канадските кънтри класации на #1, на път към златен сертификат. С над 6 милиона слушатели месечно в Spotify, над 3 милиона последователи в социалните мрежи и над 600 милиона стриймвания в цял свят до момента, Whitcomb се радва на изключителен успех в това, което се оказа една забележителна 2025 г. за артиста от Нанаймо, Британска Колумбия. Whitcomb добави и канадски златен сертификат за „Hundred Mile High" към предишния си двойно платинен сертификат за сингъла „Quitter", платинения сертификат за „Medusa" и златния сертификат за „Options". Whitcomb беше и сред големите победители на наградите CCMA 2025, грабвайки наградите в категорията „Пробивен изпълнител на годината" и „Изборът на феновете" от общо шест номинации.

Новината за тези номинации идва дни преди Whitcomb да започне мащабно турне в Канада. Той се присъединява към Hardy като директен съпорт в „THE COUNTRY! COUNTRY! TOUR!". Турнето стартира на 5-ти февруари в Ошауа, Онтарио, и включва спирки в Онтарио, Манитоба, Саскечуан, Алберта и Британска Колумбия. Вижте по-долу пълен списък с дати.

В допълнение към тези канадски дати, Whitcomb току-що обяви турнето „Fragile Egos Tour", нова серия от хедлайн концерти в САЩ, продуцирани от Live Nation, които започват на 17-ти март в „The Sylvee" в Мадисън, Уисконсин. Акцентите от новообявените дати включват спирка в известния „Irving Plaza" в Ню Йорк на 4-ти април.

След датите в Канада, Whitcomb ще пътува в чужбина за разпродадено турне в Австралия и Нова Зеландия през май, преди да се завърне в Северна Америка за фестивални участия на „Stagecoach" и „Tailgate N' Tallboys".

Наградите JUNO за 2026 г. ще бъдат излъчени на живо от Хамилтън, Онтарио, на 29-ти март 2026 г.

След като напуска дома си на 17-годишна възраст, за да работи по тръбопровод, роденият в Британска Колумбия Cameron Whitcomb открива страстта си към пеенето и се посвещава на музиката. Той прави пробива си с дебютния си миниалбум от 2024 г. – „Quitter", смела колекция от кънтри/фолк песни, вдъхновени от пътуването му през зависимостта и възстановяването. Оттогава 22-годишният певец и автор на песни прави хедлайн турнета в Северна Америка и Европа, попада в списъците с изпълнители, които да следим, за 2025 г. на Spotify и Amazon Music и издаде дебютния си албум „The Hard Way".