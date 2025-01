Хит на Lady Gaga и Bruno Mars оглави Billboard Hot 100

Актуалният хит на Lady Gaga и Bruno Mars „Die With a Smile“ оглави Billboard Hot 100.

Баладата става шестата песен, с която певицата е лидер в чарта, а за Mars това е девети успех.

„Die With a Smile“ дебютира под номер 3 в класацията в края на август. Сингълът е в Hot 100 двайсет седмици.

В тазседмичното подреждане на престижния чарт, второто място се заема от A Bar Song (Tipsy) на Shaboozey. Трета се нарежда Billie Eilish с "Birds Of A Feather".

До номер 10 намираме още "Lose Control" на Teddy Swims, "APT." на ROSE и Bruno Mars, "That's So True" на Gracie Abrams, "Luther" на Kendrick Lamar и SZA, "I Had Some Help" на Post Malone и Morgan Wallen, "Espresso" и "Taste" на Sabrina Carpenter.