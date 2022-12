Gorillaz ще превърнат улиците на Ню Йорк и Лондон в сцени

Gorillaz ще революционизират концепцията за музикално изпълнение, превръщайки улиците на Ню Йорк и Лондон в сцени за две новаторски изпълнения на чисто новото им парче „Skinny Ape“.

Провеждайки се в 21.30 ч. на 17-ти декември на Times Square и 16:00 ч. на 18-ти декември на Piccadilly Circus, тези първи по рода си завладяващи изживявания ще позволят на феновете да се съберат заедно, за да станат свидетели на изпълнение на Gorillaz в реалния живот, докато Murdoc, 2D, Noodle и Russel буквално се извисяват над тях, свирейки насред две от най-емблематичните места в света.

Режисирани от артиста и съосновател на Gorillaz – Jamie Hewlett, както и от номинирания за награда Emmy режисьор Fx Goby, изпълненията на „Skinny Ape“ са създадени от Nexus Studios и си служат с ARCore Geospatial API на Google, използвайки добавена реалност за трансформиране на обществени пространства с културни преживявания, карайки „Skinny Ape“ и светът на Gorillaz да оживеят както никога досега.

Най-известният виртуален басист на музикалната сцена – Murdoc Niccals, коментира: „До всички наши последователи – пригответе се за най-голямото превземане на Times Square, откакто другата горила разби мястото. Всъщност ще е още по-впечатляващо, защото сме четирима. Благодарение на техничарите в Google създадохме музикалното видео събитие на века, така че облечете розовите си дрехи и елате да видите Gorillaz така, както не сте ни виждали досега. Бъдещето е близо!“

„Skinny Ape“ е четвъртият сингъл от предстоящия нов албум на Gorillaz – Cracker Island и вече е фаворит на феновете, след като дебютира на живо в изключително успешното световно турне на групата през 2022 г.

Cracker Island, който излиза на 24-ти февруари 2023 г. чрез Parlophone, е осмият студиен албум на Gorillaz – енергична, оптимистична, жанрово експанзивна колекция от 10 песни, включваща звезден състав от изпълнители: Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Beck, Bad Bunny и Bootie Brown. Записан в Лондон и Лос Анджелис по-рано тази година, той е продуциран от невероятния продуцент, мултиинструменталист и автор на песни, носител на осем награди Grammy – Greg Kurstin, Gorillaz и Remi Kabaka Jr.

OUTFRONT и Ocean Outdoor са пресечната точка на завладяващи изживявания, които свързват физическия и виртуалния свят. Разположени в културното сърце на развлекателните райони в Ню Йорк и Лондон, Times Square и Piccadilly Lights са идеалните портали за разкриване на музикалния видеоклип на бъдещето.

„Skinny Ape“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

За Gorillaz

Създадена от музиканта Damon Albarn и артиста Jamie Hewlett, „Gorillaz“ се състоят от певеца 2D, басиста Murdoc Niccals, барабаниста Russel Hobbs и японския китарист чудо Noodle. Виртуалната група, носител на наградите „BRIT“ и Grammy“, се сформира след поредица от премеждия, срещи и чист късмет, за да взривят преддигиталния свят с колоритната си история и новаторски виртуални техники. Базирани в „Kong Studios“ в Западен Лондон, „Gorillaz“ създават музикални иновации с вълнуващ списък от сътрудници, който включва музикални легенди, гении и бъдещи звезди – от Elton John до Little Simz, MF Doom до Jean-Michel Jarre, Grace Jones до slowthai, Kali Uchis до Sidiki Diabaté и много други. Издали седем албума – „Gorillaz“ (2001), „Demon Days“ (2005), „Plastic Beach“ (2010), „The Fall“ (2011), „Humanz“ (2017), „The Now Now“ (2018) и „Song Machine: Season One – Strange Timez“ (2020), „Gorillaz“ са наистина глобален феномен, който постига успехи по изцяло нови и уникални начини, правейки турнета по света (от Сан Диего до Сирия, Монтевидео и Манчестър) и печелейки множество награди, включително заветната награда за творчество на Jim Henson.

За ARCore Geospatial API на Google

ARCore е платформата за разработчици на Google за добавена реалност, която работи на милиарди устройства, предоставяйки на разработчиците прости, но мощни инструменти за създаване на завладяващи изживявания, които съчетават дигиталния и физическия свят по естествен начин.

Стартиран през май 2022 г., Geospatial API на ARCore споделя близо 15 години от разбирането на хората за света чрез Google Maps и дава възможност за внедряване на завладяващи изживявания в световен мащаб в повече от 100 държави. Създателите на съдържание могат да превърнат градовете в живи платна.

За Nexus Studios

Nexus Studios е развлекателна компания от ново поколение, която създава печелещи награди истории и преживявания във филми и телевизионни шоута, завладяващо и брандирано съдържание. Със студия в Ел Ей, Лондон и Сидни, те специализират в анимация и технологии в реално време с вътрешен екип от художници и инженери. Тяхната плодотворна мултиплатформена продукция включва номиниран за награда “Grammy” музикален филм за Billie Eilish и наскоро спечелил награда “Emmy” анимационен филм за Netflix. Тяхната иновативна работа в анимацията в реално време включва номинирани за награда „Emmy“ изживявания в сферата на виртуалната и добавената реалност за Google и Marvel, множество иновативни спортни активации за NFL, NBA и MLB и дигитално куклено шоу на живо за Amazon Studios. Част от клиентите са Netflix, Niantic, Disney, BBC, Gorillaz, Sony, Google, Billie Eilish, U2, Apple, Headspace и Meta.

За OUTFRONT Media Inc

OUTFRONT използва силата на технологията, местоположението и креативността, за да свърже брандовете с потребителите извън домовете им чрез един от най-големите и разнообразни набори от билборд, транзитни и мобилни активи в Северна Америка. Чрез своята технологична платформа OUTFRONT ще промени фундаментално начините, по които рекламодателите привличат вниманието на публиката в движение.

За Ocean Outdoor

Ocean Outdoor е водещ оператор на дигитална реклама извън дома (DOOH) в Обединеното кралство, Северна и Континентална Европа. Мрежата на компанията от над 4000 екрана покрива седем държави и 351 града, като нейните технологични възможности осигуряват най-въздействащите дигитални рекламни изживявания.

Портфолиото на Ocean се състои от някои от най-емблематичните места, като Piccadilly Lights и BFI IMAX, като същевременно работи в тясно сътрудничество с високопоставени наемодатели, включително Landsec, Unibail-Rodamco-Westfield (URW), BFI, Nuveen и Canary Wharf Group, както и с големите градски съвети, за развитието на своята мрежа.

Към днешна дата растежът на компанията се движи от спечелени търгове и разгръщане на нови локации, както и придобивания, които допълват съществуващото портфолио. От 2018 г. насам Ocean завърши седем придобивания, което позволи на компанията да разшири присъствието си в Обединеното кралство и да се премести в Холандия, Скандинавските страни и Германия.