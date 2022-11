Galantis, David Guetta и MNEK издадоха нов сингъл

Международно признатото дуо Galantis, диджеят и продуцент суперзвезда David Guetta и номинираният за награда GRAMMY автор на песни, продуцент и записващ изпълнител MNEK се обединяват за новия сензационен сингъл “Damn (You've Got Me Saying)” – вече наличен чрез Big Beat Records/Орфей Мюзик.

Изразявайки чувство на тъга и провал, MNEK без усилие се носи върху пулсиращ ритъм, който слива класически инструментариум с готово за клубовете синтезаторно звучене, достигайки до мощно кресчендо, което със сигурност ще взриви дансингите през 2023 г. Парчето бележи втората колаборация между денс титаните, след глобалния хит „Heartbreak Anthem“ на Galantis и Guetta от 2021 г. с Little Mix, който току-що получи златен сертификат от RIAA и събра над 526 милиона стриймвания в цял свят.

„След „Heartbreak Anthem“, с David Guetta искахме да се обединим отново за нещо с по-наситено хаус звучене. Парчето „Damn (You've Got Me Saying)“ беше идеално за случая, то ни даде възможност да слеем този звук от 2023 г. с ранния R&B от началото на 2000-та година. MNEK е един от любимите ми изпълнители и автори на песни и усетих, че този запис най-накрая е подходяща възможност за сътрудничество. Неговите първоначални идеи за песента веднага ми допаднаха, толкова се вълнувам, че света ще чуе тази комбинация, която създадохме.” – Christian Karlsson (Galantis).

***

За Galantis:

Налагайки нов стандарт за писане на песни в денс музиката, Galantis е съвместен проект, ръководен от Christian Karlsson (известен още като Bloodshy, част от Miike Snow). Дебютният албум на Galantis – Pharmacy, оглави класацията за албуми „Billboard Dance“ благодарение на златно сертифицирания сингъл „Peanut Butter Jelly“ и двойно платинения хит „Runaway (U & I)“ – последният от които беше номиниран за награда GRAMMY в категориите Best Dance Recording и Best Remixed Recording. Вторият албум – The Aviary, от 2017 г. (включващ платинения сингъл „No Money“), дебютира в топ 10 в 23 държави. Третият албум на Galantis – Church, от 2020 г., включва оглавилия класациите сингъл „Faith“ с иконата на кънтри музиката Dolly Parton (и с участието на Mr. Probz), който дебютира на първо място в класацията на Billboard – Dance/Electronic Chart, преди бързо да достигне №1 в ефирната класация Dance/Mix Show Airplay Chart, където се задържа в продължение на 5 седмици. Междувременно съвместният сингъл от 2021 г. „Heartbreak Anthem“ с David Guetta и Little Mix се оказа глобална сензация, прекарвайки 10 седмици в класацията „Billboard Global 200“ и достигайки #1 в общата класация на британското радио. Galantis са събрали над 4 милиарда глобални стриймвания и над 1,7 милиарда гледания на видеоклипове до момента.

Историята на Galantis започва още през 2009 г. Работейки под името Bloodshy, колаборациите на Karlsson в писането на песни включват изпълнители като Madonna, Kylie Minogue, Katy Perry и Britney Spears (чийто хит „Toxic“ спечели награда GRAMMY за Best Dance Recording). Тази колаборативна природа води до раждането на проекта Galantis, който прави своя дебют на живо на фестивала Coachella Valley Music and Arts Festival през 2014 г. и продължава години по-късно като една от най-динамичните и търсени групи в света на денс музиката.



За David Guetta:

Има много артисти, които стават известни, но малцина имат влиянието и издръжливостта да преначертаят границите между жанровете и да променят динамиката на индустрията. През 2009 г. "When Love Takes Over" – първият сингъл от пробивния му албум One Love, стана хит #1 в Обединеното кралство, а продуцираната от Guetta песен на Black Eyed Peas "I Gotta Feeling" стана световен хит, оглавявайки класациите в 17 държави . През изминалото десетилетие Guetta пожъна изключителен успех в класациите. В световен мащаб той е натрупал над 50 милиона продажби на записи, като общият му брой стриймвания е над 10 милиарда. Той е получил множество платинени и златни сертификати, обявен е за EDM Power Player от Billboard, печели две награди GRAMMY от общо шест получени номинации. Guetta демонстрира изключителна продуктивност и в студиото, работейки със суперзвезди като Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Snoop Dogg, Martin Garrix, Usher, Sia, John Legend, Nicki Minaj, Sean Paul, Kelly Rowland, Avicii, Ne-Yo, Akon и други. Неговият седми студиен албум, озаглавен 7, включва хитови електронни поп парчета като "2U" с Justin Bieber,, "Flames" със Sia, "Don't Leave Me Alone" с Anne-Marie, "Goodbye" с Jason Derulo, Nicki Minaj и Willy William и "Say My Name" с J Balvin и Bebe Rexha, както и втори диск с ъндърграунд денс парчета, записани под псевдонима на Guetta – Jack Back. Със своя широкообхватен и променящ музикалната сцена подход, Guetta е нещо повече от диджей и продуцент – той популяризира денс музиката, смеси ърбан, електронна и поп музика в нови популярни жанрове и успя да се задържи на върха на славата в продължение на десетилетия.

ЗА MNEK:

Номинираният за наградите GRAMMY, BRIT и Ivor Novello артист, продуцент и автор на песни – MNEK, отбеляза удивителните четиринадесет години в музикалния бизнес. С над 4 милиарда слушания на песни с участието на MNEK или написани и продуцирани от него, той се превърна във влиятелен изпълнител на британската поп сцена. Той е работил заедно с някои от най-големите имена в индустрията, като си сътрудничи с хора като Zara Larsson, Stormzy, Gorgon City, Years & Years и Craig David. Създал е песни с международни звезди като Beyoncé, Little Mix, Dua Lipa, Christina Aguilera, BTS, Mabel, Anne Marie, Madonna, Kelly Rowland, Selena Gomez и Clean Bandit. Каталогът му включва редица световни хитове, включително „Ready For Your Love“, „Never Forget You“ и „Blinded By Your Grace“. Неговият хит с Joel Corry – „Head & Heart“, пожъна световен успех, оглавявайки класациите в няколко държави и превръщайки се в най-дълго задържалия се сингъл на първа позиция в Обединеното кралство през 2020 г. През същата година той имаше значителен успех както на сцената, така и извън нея с „ Where Did You Go?” – колаборацията му с Jax Jones, която получи платинен сертификат и прекарва невероятните 32 седмици в класациите, плюс представянето на горещото женското R&B трио FLO и техния дебютен миниалбум – The Lead, продуциран от MNEK. В културно отношение MNEK се смята за музикална икона сред ЛГБТИ+ общността, участвайки в New York World Pride 2019, UK Black Pride и в RuPaul’s Drag Race UK както като треньор, така и като гост-съдия. След като създаде лагер за писане на песни, в подкрепа на ЛГБТИ+ певци и автори на песни през 2019 г., MNEK продължи да полага усилия в посока по-голямо приобщаване в индустрията, като участник в панела за многообразие на „Guardian UK“ и като домакин на своя собствен YouTube панел MNEKs Inter-Section, в разговор с 5 цветнокожи куиър артисти и създатели на съдържание.