Gabry Ponte с нова песен

Само преди дни Gabry Ponte стартира новата година с енергично шоу на живо в Алгеро, Сардиния, а сега най-стриймваният в света италиански диджей и продуцент пуска първото си издание за 2026 г.

„Words“ е завладяващо хаус парче, което улавя енергията на живо от откриващото издание за годината в гореща студийна продукция. За това издание Gabry Ponte си партнира със Sam Harper – лондонската певица и автор на песни, която наскоро направи силно впечатление като представен изпълнител в сингъла на James Hype – „Waterfalls“.

В „Words“ Harper отново доказва своята гъвкавост, демонстрирайки мощни вокали, които с лекота се движат между съблазняване и неотложност. Парчето е нещо повече от думи: Gabry Ponte и Harper разказват история за близост и физическа комуникация.

„Не ми трябват думите ти / Ако ще го казваш / Кажи го с тялото си“ – текстът кани слушателите да изпитат емоциите си директно, вместо да ги обясняват. Малки жестове, напрегната тишина и осезаемо привличане задават тона. Внушителните вокали на Harper вдъхват живот на тези моменти, носейки се върху динамична продукция, където вълнуващи пиано акорди се срещат с пулсиращи бас линии в размер 4/4, а внимателно поставените синтезаторни рифове генерират трептящо напрежение, което привлича слушателите директно на дансинга.

„Words“ се вписва с лекота в поредицата от успехи на Gabry Ponte: след хитове като „Tutta L’Italia“ (54 милиона стриймвания), „Tarantella“ (80 милиона стриймвания) и „Born To Love Ya“ (над 62 милиона стриймвания), италианският диджей за пореден път демонстрира умението си за заразителна, енергична хаус музика, която завладява както клубовете, така и стрийминг класациите.

С Harper до себе си, Gabry Ponte предлага парче, което оставя музиката да говори – ясно, директно и безпогрешно: действията говорят по-силно от думите. "Words" на Gabry Ponte с участието на Sam Harper вече е налична навсякъде чрез Warner Music Central Europe/Орфей Мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик

Gabry Ponte е италиански диджей, продуцент и създател на ремикси, който се нарежда сред трите най-стриймвани италиански изпълнители в световен мащаб. Музиката му е събрала над 5,5 милиарда стриймвания във всички платформи до момента. През последните години той е създал огромни хитове като „Monster“ с участието на LUM!X (над 500 милиона стриймвания в световен мащаб), „Mockingbird“ с участието на Tiësto и Dimitri Vegas & Like Mike (над 200 милиона стриймвания глобално) и „Thunder“ (над 1 милиард стриймвания в световен мащаб), затвърждавайки статута си на водеща фигура на световната денс музикална сцена.

Gabry Ponte за първи път се издига до международна слава като член на италианската евроденс група Eiffel 65, отбелязвайки множество успехи, включително емблематичния сингъл „Blue (Da Ba Dee)“, издаден през 1998 г., който достига номер 1 в над 20 държави и печели номинация за „Grammy“ през 2001 г. в категорията „Най-добър денс запис“. През 2005 г. Gabry Ponte стартира соловата си кариера и оттогава си сътрудничи с някои от най-големите имена в световната денс музика.