Mona с емоционално интервю

Българската изпълнителка Mona даде специално и изключително лично интервю за Wiwibloggs.

Разговорът е заснет на символично място – църквата „Св. Мина“ в Кюстендил, където Mona е кръстена още като бебе. Именно там тя се връща към корените си, към вярата и към пътя, който я е отвел до сцената на националната селекция за Евровизия.

Интервюто идва малко след като Mona спечели анкетата на българската фен медия за Евровизия, след оспорвано гласуване в няколко кръга – още едно доказателство за силната подкрепа, която получава от феновете на конкурса.

В разговора за Wiwibloggs изпълнителката споделя колко дълбоко лична е връзката ѝ с Евровизия: „Евровизия е онова най-специално нещо в живота ми. Тя е причината да започна да пиша собствената си музика. Евровизия е моя мечта от много години и затова искам да бъда на тази сцена толкова много“. Тя подчертава и изключително позитивната атмосфера между участниците в националната селекция, като споделя, че всички се подкрепят искрено и че мотото „Обединени от музиката“ се усеща истински. По думите ѝ селекцията е много цветна и разнообразна, с артисти от софт рок, поп и поп фолк сцената.

Един от най-вълнуващите моменти в интервюто е представянето на нейните баба и дядо, които откровено говорят за гордостта и вълнението си.

„Ще се радвам да отидеш на Евровизия и когато те гледам да пееш, ще плача от щастие“, споделя нейният дядо Видо. За финал Mona заявява ясно своята мисия и посока: „Искам да пея на български. Искам да пазя българския фолклор. Искам да покажа на света, че българската музика има своето място на световната сцена. Искам да покажа на цяла Европа и на целия свят, че нашият фолклор е много специален“.

Първият кръг на националната селекция за Евровизия ще се излъчи на 24 януари по БНТ, а вторият кръг на 31 януари, когато ще стане ясно кой артист ще представи България на конкурса Евровизия във Виена през май 2026 година.

* Wiwibloggs e най-голямата и влиятелна фен медия, посветена на конкурса Евровизия.