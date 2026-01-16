Robbie Williams изненада феновете с новия си албум

След сравнително тихо начало на годината за британската поп сцена, Robbie Williams внезапно променя правилата на играта.

Суперзвездата изненада феновете си с новия албум Britpop, цели три седмици преди официално обявената дата.

Албумът включва 11 парчета, силно вдъхновени от духа на britpop движението - с китарни рифове, еуфорични припеви и отчетлив стадионен заряд. Визуално проектът също отправя загадка към златната ера на жанра, а обложката препраща към емблематичния червен анцуг, който Williams носи на Glastonbury през 1995 г., когато купонясва с Oasis в разгара на britpop манията.

„Работих с някои от своите герои по този албум. Той е суров, с повече китари и още по-антемичен от всичко, което съм правил досега. Има ‘Brit’, има и ‘pop’ – и съм изключително горд с този проект“, споделя Williams.

Britpop обхваща широк спектър от теми - от влиянието на изкуствения интелект в “Human”, през размисли за славата в “All My Life”, до “Morrissey”, парче с ясно изразен Pet Shop Boys вайб, посветено на фронтмена на The Smiths и написано в съавторство с Gary Barlow.

Сред акцентите са и “Rocket”, колаборация с легендата на китара Tony Iommi, както и “Spies”, което деликатно напомня на “Champagne Supernova”.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Tracklist:

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Bite Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9. You

10. It’s OK Until The Drugs Stop Working

11. Pocket Rocket