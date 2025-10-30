FLÒRALYN с нов сингъл

FLÒRALYN представя нов сингъл.

Парчето "Eternal Love" („Вечна любов") излиза в навечерието на Вси Светии (Halloween, 31 октомври) и разказва дръзка алтернатив/поп‑рок история за любовта отвъд смъртта — с митични образи на вампири, върколаци и съществата на нощта, които намират живот след живота.

Песента е създадена в колаборация с Moritz Bintig (DE) и излиза със съдействието на Warner Chappell Production Music (Германия) — силно признание за българска независима артистка и автор на собствената си музика. Саундът съчетава енергията на алтернатив рока и модерния поп, напомняйки за Florence + The Machine, Paramore и Evanescence, но с отчетливия почерк на FLÒRALYN.

Личен контекст и посвещение: „Вечна любов" е посветена на бащата на ФЛОРАЛИН — Веселин Георгиев, барабанист на ботевградската група „Силует" от 90‑те.

Снимка: PR Press

„Тази песен е писмо към татко и към всички, които са изгубили свой човек. В нея има нощ, митове и сенки — но и обещание, че любовта не умира. Всяко туптене на барабан е неговият ритъм в моето сърце. "Eternal Love" е моят начин да кажа: продължаваме — заедно", казва FLÒRALYN.

Снимка: PR Press

FLÒRALYN (Цветелина Георгиева) е българска певица, арфистка и музикален продуцент, базирана между София и Лондон. Музиката ѝ звучи по BBC Radio (UK) и водещи български станции. След поредица сингли и колаборации, тя представя „Eternal Love", сингъл, който разгръща характерната ѝ комбинация от алтернатив рок енергия, поп чувствителност и кинематографични аранжименти.