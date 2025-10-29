Aya Nakamura издава нов албум през ноември

Aya Nakamura анонсира новия си албум.

Носителката на награди, мултиплатинена френско-малийска суперзвезда ще издаде „Destinée“ на 21 ноември.

Nakamura също така обяви и мащабно шоу на стадион „Stade de France“ в Париж на 29 май 2026 г.

„Destinée“ ще бъде дългоочакваният пети албум на Aya Nakamura, след албума номер 1 във френските класации “DNK” (2023), албума, носител на наградата Франция за музика “Aya” (2020), нейния световен пробив “Nakamura” (2018) – сега най-стриймваният френскоезичен албум на всички времена – и нейния платинен дебютен албум “Journal Intime” (2017).

Този нов албум и шоуто в Париж на „Stade France“ (с капацитет 80 000 души) ще откроят 10-годишна кариера, изпълнена с успехи, белязана от разпродадени арени, престижни корици на списания като френските издания на Vanity Fair, Vogue и Billboard, и определящи културата представления, като Vogue World и церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж, гледана от милиарди хора по целия свят.

Снимка: WMG

Тогава „Ню Йорк Таймс“ заявява, че „Aya Nakamura, френско-малийската певица, направи повече от това да открие Игрите. Тя предефинира какво означава да си французойка“.

Родена в Бамако, Мали и израснала в северното парижко предградие Олне-су-Боа, Aya Nakamura произхожда от семейство гриоти (западноафрикански разказвачи) и е най-голямата от петимата си братя и сестри. Музиката ѝ е описана като завладявща и уникална смесица от поп, афробит, карибски зук и R&B, характеризираща се с отличителен вокален стил, креативни текстове, нотки жаргон и завладяващи мелодии.

Певицата и автор на песни проби на световната сцената през 2018 г. с големия хит „Djadja“ от втория си албум „Nakamura“ е с над 2 милиона продажби. Скоро след него се появиха още четири сингъла номер 1 – „Copines“, „Jolie Nana“, „Plus Jamais (feat. Stormzy)“ и „Dégaine (feat. Damso)“.

Aya Nakamura, артистка с огромно културно влияние, е доказателство за автентичност и устойчивост. Нейните колаборации с известни личности отразяват нейния глобално резонансен звук, включително с Ayra Starr, Maluma, Stormzy, Myke Towers, Davido и Major Lazer, и други.

Нейният репертоар вече наброява над 7 милиарда стриймвания по целия свят, което я прави най-стриймваната френска изпълнителка в историята, а в социалните мрежи я следват над 20 милиона фенове. Тя е и новото лице на Lancôme като техен глобален посланик.

Албумът „Destinée“ излиза на 21 ноември на дигитални платформи, CD и винил чрез Nakamura Industrie / Warner Music/Орфей Мюзик.