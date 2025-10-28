Съвместен концерт на групите Остава и Мастило през ноември

Две от най-емблематичните български групи – Остава и Мастило, се събират за първи път на една сцена в специален съвместен концерт “Only Best Hits Live Band Concert”.

Събитието ще се проведе на 14 ноември (петък) от 19:30 ч. в голямата зала на Централен Военен клуб в София.

Това е уникална музикална среща, в която двете банди ще представят само своите най-популярни и обичани песни, изпълнени на живо в пълен състав.

Публиката може да очаква и няколко изненади – Вики Терзийска от Мастило ще изпълни някои от песните на Остава, а Свилен Ноев ще се включи с изпълнение на парчета на Мастило. Така двете групи ще разменят част от своя музикален свят, за да създадат ново и неповторимо звучене.

Концертът обещава да бъде не просто музикално събитие, а емоционално преживяване, съчетаващо красивата атмосфера на класическата зала, внимателно подбрания звук и специално осветление, създаващо усещане за мекота и магия.

Снимка: PR Press

Остава и Мастило – заедно и различни

Две групи, два свята и една вечер, в която българската музика ще звучи по най-добрия възможен начин – с душа, енергия и любов.

Идеята за концерта хрумва на Вики Терзийска и Свилен Ноев случайно и уж на шега. Но истинският повод за този концерт е желанието на музикантите да покажат, че българската музика може да звучи концептуално и с внимание към всеки детайл.

Един концерт, който се случва за първи и може би единствен път „Ostava & Mastilo Exclusive“ ще бъде събитие, което едва ли ще се повтори. Освен с богатия музикален репертоар, двете групи ще впечатлят с подготвената сценична визия и акустика, адаптирани специално за елегантната атмосфера на Военния клуб.

Организатори на концерта са OViky Crew и екипът на “Малката Текила” - София, които стоят зад редица качествени музикални събития с концепция и характер. Интересът към събитието е изключително голям, препоръчва се предварително закупуване на билети!

Група „Остава“ са: Свилен Ноев (вокал), Георги Георгиев (китара), Алекс Марбург (китара), Боян Петков (бас), Даниел Петров (барабани).

Група „Мастило“ са: Вики Терзийска (вокал), Десислав Данчев (китара), Краси Тодоров (пиано и ефекти), Васил Вутев (барабани).