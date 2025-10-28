Северин Георгиев от „Гласът на България" с нов сингъл

Северин Георгиев, познат на публиката от десетия юбилеен сезон на „Гласът на България", представя най-новата си песен - „Спри до мен".

Сингълът е по музика и текст на самия Северин, а за аранжимента отново се доверява на Ангел Проданов - Acho и Панчо Карамански - DJ Pancho, които стоят зад успешни проекти на изпълнители като Дара Екимова, Михаела Филева, Ирина Флорин, Михаела Маринова и други.

„Спри до мен" е четвъртият самостоятелен сингъл на изпълнителя и четвърти пореден, написан по негова музика. Парчето засяга темата за разминаването с точния човек - за онези моменти, в които животът ни сблъсква с любовта, но само за кратко. С емоционален заряд и краткия, но силен призив: „просто спри до мен", песента обещава да докосне слушателите.

Видеото към сингъла е заснето по време на последните топли дни на лятото във Варна, а негов режисьор е Павел Симеонов - Shutterflow.

Освен с участието си в „Гласът на България", Северин е добре познат и със своите комедийни клипове в социалните мрежи, които често достигат милиони гледания. От години се изявява и на живо, като част от екипа на водеща верига пиано барове в страната.