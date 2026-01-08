FILIPA разкри нов сингъл

FILIPA разкри новия си сингъл.

Актуалната песен на 22-годишната поп изпълнителка е озаглавена "Кръговрат" и е естествено продължение на творческия й път. Парчето е за вътрешните цикли, през които преминаваме и нуждата от промяна и ново начало.

FILIPA се занимава с музика от малка, а сцената винаги е била нейното място - там се чувства най-истинска и най-близо до хората. Възпитаничка е на музикално училище, което й е дало силна музикална и вокална основа. До момента има издадени 6 авторски песни и продължава активно да работи по нова музика. Пише свои текстове и се самопродуцира, като залага на искреност, лични преживявания и модерно поп звучене, близко до младата публика.

Съвсем скоро предстои и излизането на новата й песен "Ще ме запомниш", която е следващата стъпка в развитието й като артист и автор.