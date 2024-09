„Факт или фантазия“ с Музейко отговаря на любопитни въпроси

Време е за второто издание на рубриката „Факт или фантазия“ с Музейко по радио N-JOY!

Във всеки епизод тя ще ви предложи полезна информация за общуването с вашите деца, ще ви зареди с идеи как да прекарвате пълноценно и споделено време заедно, ще ви пренесе в свят на загадки, вълнуващи открития и любопитни факти от света на науката, технологиите и образованието.

Всеки петък, около 13:30 ч. във "Факт или фантазия" ви срещаме с водещи специалисти, педагози и популярни лица, за да вдъхновим най-малките за наука и знание.

Днес ви това е Александра Димитрова, която ръководи образователния екип на Музейко. Тя завършила е Националната художествена академия и първата й среща с най-големия детски научен център е като доброволец, който продготвя демонстрационни материали за образователните програми.

Г-жа Димитрова отговори на любопитни въпроси като: Итересно ли е да доброволец? Как творческите занимания помагат на децата да учат? Какво е наука с поука? Ходи ли Музейко в училище?

"Да си доброволец е много интересно преживяване. Музейко от доста време има доброволческа програма, в която включва предимно ученици в по-горните класове, за да могат да се сблъскат с интересни посетители и техните въпроси. Също така да почерпят знания и опит от екипа на Музейко, така че да могат да развиват свои различни качества", споделя тя.

За "Наука с поука" Александра Димитрова разкри, че това е нейн любим образователен формат в Музейко, тъй като той показва на децата различни явления от света около нас и кара децата да подходят като учени. Във формата се правят демонстрации на нещо любопитно и децата биват поощрявани да изкажат своите хипотези или предположения защо се случва така. Например, сега през септември изследват пътешествието на сьомгите.

"Много малко хора знаят, че сьомгите всъщност са големи пътешественици и не са единствените риби, които много пътуват. Така че, ако ви е интересно и любопитно, отговорът на този въпрос: Къде ходят сьомгите и защо? се крие в Музейко и "Наука с поука", допълва ръководителят на образователния екип на Музейко.

Чуйте любопитните отговори на всички въпроси в аудиофайла на страницата.

Енджойвайте цялото семейство с Музейко и посетете "Творчески предизвикателства: Загадките на цветовете" на 29 септември!