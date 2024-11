Евгени Генчев представи новата си песен по радио N-JOY

Евгени Генчев представи чисто новата си песен по радио N-JOY.

Мултиталантливият артист гостува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа, за да разкаже повече за "Докога ще продължаваш".

Музиката е създадена съвместно с Йоан Николаев (L Padr3), който е помогнал за оформянето на уникалния стил и звучене на песента. Текстът на песента е написан от писателката Ваня Щерева, която преминава през предизвикателен процес на търсене, за да капсулира посланието на песента по ясен и чист начин.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.