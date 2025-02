Евелина Андреева разкри подробности за конкурса „New University Talent"

НБУ и bTV Radio Group дадоха началото на второто издание на конкурса за нова песен „New University Talent“.

По този повод в студиото на радио N-JOY гостува Евелина Андреева – Директор стратегическо развитие и маркетинг на Нов български университет.

Тя сподели пред водещата на "От 10 до 2" Нейа какви са условията за участие, какъв е срокът за записване, как ще бъдат оценявани участниците, какви награди могат да очакват победителите и как ще завърши конкурсът, който тази година се провежда за втори път.

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата и научете повече ТУК.