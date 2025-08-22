След три години пауза, Eros Ramazzotti се завръща с нова музика.

Сингълът “Il mio giorno preferito (Mi día preferido)” е създаден от Eros заедно с Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano и е достъпен както на италиански, така и на испански език. “Il mio giorno preferito” е съвременна поп композиция, която още веднъж доказва способността на Eros да се докосне до нови поколения слушатели. Песента превръща темата за самотата и нуждата от бягство в послание за силата на малките моменти, способни да променят цялото ни ежедневие.

Дългоочакваното турне UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR ще започне през февруари 2026 г. и ще бъде предшествано от специални концерти на 17 и 18 октомври 2025 г. в Амстердам. По повод премиерата на “Il mio giorno preferito (Mi día preferido)”, италиянският изпълнител стартира и ексклузивен глобален конкурс, който даде шанс на един победител да присъства на уникалната World Tour Gala Première, насрочена за 17 октомври в Ziggo Dome, Амстердам. Турнето ще обхване 4 континента и 30 държави, включително Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка, и ще отбележи дългоочакваното завръщане на Eros Ramazzotti на стадионите в Италия.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

А за българските фенове – новината е още по-вълнуваща. На 24 април 2026, по покана на Fest Team, Eros Ramazzotti ще се качи и на българска сцена в Арена 8888 София, за да сподели своята музикална магия на живо.