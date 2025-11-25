Eros Ramazzotti разказва „една важна история“ в нов двуезичен албум

Три години след последния си албум, Eros Ramazzotti отваря нова страница в забележителната си кариера – точно 40 години след емблематичното изпълнение на „Una storia importante“ на фестивала в Сан Ремо.
Новият албум Una Storia Importante / Una Historia Importante е издаден едновременно на италиански и испански и включва впечатляващи международни и италиански колаборации с имена като Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany García, Lali, Max Pezzali и Ultimo.
Фокус на албума е „L’Aurora“ / „La Aurora“, нова версия изпълнена в дует с 17-кратната носителка на Grammy Alicia Keys. Продуцирана от Keys, песента представя мощен и емоционален диалог между двамата артисти и вдъхва нова светлина на едно от най-личните произведения на Eros. По време на спонтанна студийна сесия с Andrea Bocelli се ражда и емоционална нова интерпретация на “Se bastasse una canzone” / “Si bastasen un par de canciones”.
В албума, продуциран съвместно с CanovA, 15 песни вплитат минало и настояще – напълно нови композиции и нови версии на някои от най-големите му хитове, създадени в колаборация с водещи артисти от Италия и света. Сред новите песни са “Festa/Fiesta”, “Domani/Mañana”, “Solo insieme a te/Solo junto a ti”, “Stupide parole romantiche/Estúpidas palabras románticas”, “5 secondi/5 segundos”, както и първият сингъл от албума “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido”, който веднага дебютира директно на #1 в EarOne Airplay – първият артист през 2025 г., постигнал това. Още едно ново парче е „Buona stella“, написано заедно с Elisa и премиерно изпълнено на живо по време на двете разпродадени вечери на World Tour Gala Première в Ziggo Dome (Амстердам), също намира място в албума.
След огромния успех на Gala Première в Амстердам, която привлече 30 000 души, световното турне UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR започва на 14 февруари 2026 г. в Париж, преминавайки през 30 държави в Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка.
А за българските фенове – новината е още по-вълнуваща. На 24 април 2026, по покана на Fest Team, Eros Ramazzotti ще се качи и на българска сцена в Арена София, за да сподели своята музикална магия на живо.
Una Storia Importante / Una Historia Importante на Eros Ramazzotti излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Вирджиния Рекърдс и Sony Music.
Може да закупите Una Storia Importante / Una Historia Importante на CD и винил в онлайн магазин на MusicMall.bg