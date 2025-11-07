Elizabet разкри първия си международен проект

Elizabet е обещание за българската музикална сцена.

След „Носталгия“ и „Пак в нощта“, сега е време за първата й международна колаборация с румънския продуцент и артист DAWN (Alex Parker), озаглавена „With You“.

„Alex е едно от силните ми музикални приятелства. Много харесвам With You и се надявам тя да намери публика не само в България“, сподели Elizabet.

Продукцията носи отличителния почерк на DAWN, познат с работата си с популярните румънски артисти Roxen, Olivia Addams и Antonia, както и с нашите ALMA и Preyah.

„With You“ излиза и с официална визуализация.

Премиерата на „With You“ е днес, 7 ноември, едновременно в YouTube каналите на Elizabet и DAWN, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.