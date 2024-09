Edward Maya обедини усилия с Pavlo Vicci и Elianne

Edward Maya отново със свежо звучене, този път в колаборация с Pavlo Vicci и Elianne.

Тримата артисти ни предизвикват да живеем живота по-весело докато се чувстваме точно като в ритмична песен.

Усилваме новия им сингъл "Just Like A Song" докрай и мигновено забравяме за всички проблеми.

Една от най-утвърдените румънски звезди Edward Maya съчетава таланта си с този на новоизгряващия музикален продуцент Pavlo Vicci. Двамата обединяват креативността си за създаването на заразителния нов трак "Just Like A Song".

След като пробива в собствената си страна, признанието на Edward Maya нараства и в цял свят благодарение на успеха на "Stereo Love", която издава през 2009 година. Хитовата песен оглавява музикалните класации в редица държави и вероятно няма човек, който да не я чувал поне веднъж в живота си.

Pavlo Vicci пък, бързо успя да си извоюва заслужено място сред почитателите на денс-поп музиката благодарение на сингли като "Thinking of You" с Petra и "I'm OK, I'm Good" с Albwho.

Новият сингъл на двамата румънски таланти, в комбинация с невероятните вокали на Elianne, се запаметява в съзнанието още от първото слушане. Музиката и текстът в проекта са от Ana Marie Alexie и Pavlovici-Rizescu Virgil-Constantin.

Снимка: MUZE

"Just Like A Song" излезе на 16.08, в официалния YouTube канал на Coldharbour Recordings. Издава се за България от MUZE Music.