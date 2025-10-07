Ed Sheeran си партнира с ФК Барселона, за да пусне лимитирана серия фланелка на „Clásico“.

Това бележи най-новото сътрудничество между Spotify и ФК Барселона – продължение на специални партньорства и дизайни от Travis Scott, Coldplay, KAROL G, The Rolling Stones, ROSALÍA и Drake.

Тениската на Sheeran ще бъде в чест на най-новия му албум „Play“ и ще дебютира на 19 октомври за женския мач срещу Гранада, преди да се появи отново на 26 октомври за мъжкия Класико срещу Реал Мадрид.

Тениската ще бъде пусната в продажба днес (15 октомври) и ще бъде налична тук.

Изданието включва една лимитирана версия на фланелката на мача, която ще бъде налична само в 1899 бройки, както и още по-ексклузивна версия за продажба само в 22 бройки, която е подписана от титулярните играчи от мъжкия и женския мач. Ще има и 11 фланелки, подписани от самия Ed.

ФК Барселона ще издаде и специално издание на популярния плейлист на Barça Matchday в Spotify, куриран от Ed Sheeran, с песни, подбрани да мотивират играчи и фенове преди мача.

Коментирайки сътрудничеството, Sheeran каза: „Да видя новия си албум, "Play", на фланелката на Барса е един от онези моменти, в които трудно мога да повярвам. Обичам футбола през целия си живот, така че да изведа музиката си на такава емблематична сцена и да я споделя с фенове навсякъде означава много за мен“.