Ed Sheeran снима филм с режисьора на „Юношество“ Philip Barantini

Ed Sheeran си партнира с режисьора на „Юношество“ Philip Barantini за специален филм на Netflix, озаглавен „Един кадър с Ед Шийрън“ (One Shot With Ed Sheeran).

Късометражният филм показва певеца, който се разхожда из Ню Йорк в реално време, изпълнявайки песните си във вагоните на метрото и на различни места из града, оставяйки след себе си изненадани фенове.

„От импровизирани изпълнения по оживени тротоари и вагони на метрото до интимни взаимодействия с фенове и минувачи“, се казва в прессъобщение за филма, „пътешествието на Ed Sheeran през Ню Йорк ще бъде запечатано в поредица от незабравими моменти, подчертаващи хаоса и вълнението, които следват“.

Режисьорът Barantini създава „Юношество“ с Jack Thorne и Stephen Graham. Филмът печели осем награди Emmy, включително за изключителен лимитиран или антологичен сериал. Philip Barantini печели наградата за най-добра режисура за лимитиран или антологичен сериал или филм.

По-рано тази година Sheeran слезе в метростанция „Рокфелер Център“ с Jimmy Fallon, за да изпълни хита си "Azizam" и песента на Chappell Roan „Pink Pony Club“. В началото той беше дегизиран, но не отне много време, за да се сформира тълпа.

По подобен начин действието на „One Shot With Ed Sheeran“ се развива в живия живот на Ню Йорк без официален сценарий. Премиерата му е на 21 ноември по Netflix.