Ed Sheeran издава “Play – The Remixes EP”

След успеха на деветия си албум номер 1 във Великобритания – „Play“, Ed Sheeran допълнително разширява звуковите си хоризонти с издаването на “Play – The Remixes EP”.

Начело на миниалбума е „Symmetry“ – хипнотично, изпълнено с бийтове парче с участието на известния панджабски изпълнител Karan Aujla. Придружаващото го oфициално видеo, режисирано от Liam Pethick, показва енергично изпълнение на Еd, Кaran и световноизвестната денс група The Quick Style.

В EP-то „Play – The Remixes“ - Ed Sheeran преработва четири парчета от оригиналния си албум „Play“, чрез динамични сътрудничества с някои от най-известните таланти на Южна Азия, включително Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita и Arijit Singh. Жизнерадостният звуков пейзаж на EP-то е допълнително оформен от продуцентите ILYA, Johnny McDaid, Savan Kotecha, FRED и Elvira Anderfjärd.

Проектът се ражда от трансформиращия едномесечен престой на Sheeran в Индия, където той се потапя в богатия музикален пейзаж на страната, докато записва “Play”. През това време той открива и се свързва с много от сътрудниците на миниалбума чрез изпълнителите, с които работи – сред които Arijit Singh, с когото Sheeran си партнира.

Sheeran спомена за миниалбума в интервю с Nikita Kanda по BBC Asian Network. Резултатът е завладяваща смесица от глобални звуци и артистичен обмен; безгранично честване на глобалната креативност, в което Ed Sheeran споделя пространства и гласове в духа на сътрудничество.

Снимка: WMG

Ed Sheeran казва - „Създаването и завършването на албума „Play“ в Индия беше толкова забавно преживяване. Пребивавайки там, срещнах много местни изпълнители по пътя и се запознах с всякакви видове музика и култури. Толкова много ми хареса този процес на сътрудничество и исках да представя колкото се може повече в това EP, така че ето кратко резюме песен по песен:“

“Symmetry” с участието на Karan Aujla

„Karan е култура и аз обичам движението му. Беше толкова готино да гледам какво е изградил и да ставам част от този свят и пътуване. Той ме научи на панджабските части в тази песен в студиото и успяхме да заснемем невероятен видеоклип. Чувствам, че това е началото на нашето съвместно пътешествие и съм толкова развълнуван да създам още“.

“Dont Look Down” с участието на Hanumankind, Dhee & Santhosh Narayanan

„Обожавам Hanumankind и имах възможността да се срещна с него на Coachella и да гледам шоуто му. Бях обсебен от енергията и усещането от всичко това. Тогава се свързахме и оттогава говорим за съвместна работа, след което се появи тази идея. Santhosh е един от най-великите филмови композитори и ме запозна с Dhee, който е толкова невероятен талант и глас. Исках да представя Южна Индия в този миниалбум и красивия тамилски език, а те свършиха невероятна работа заедно“.

“Sapphire” с участието на Arijit Singh

„Всички вече знаят историята за това, но посещението ми в Jiaganj Azimganj с баща ми, за да създадем това с Arijit, е един от любимите ми спомени в музикалната ми кариера“.

“Heaven” featuring Jonita

„Срещнах Jonita, когато свирих в Мумбай, а след това имах възможността да направя няколко концерта с нея на следващата година, когато се върнах за турне. Накратко, аз съм нейн фен. Обичам гласа ѝ, тона ѝ, мекотата. Това беше перфектната мелодия, която да направим заедно, а също така е и първата песен на хинди, която издадох. Чест е да го направя с нея - какъв талант“.

След издаването си „Play“ достигна номер 1 в световните класации, оглавявайки класации в Австралия, Австрия, Белгия, Ирландия, Германия, Нова Зеландия, Полша, Швейцария и Великобритания.

Снимка: WMG

Tracklist:

1) Symmetry (feat. Karan Aujla)

Wirtten by: Ed Sheeran, Johnny McDaid, Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh, Ikwinder Sahota and Jaskaran Singh Aujla

2) Don’t Look Down (feat. Hanumankind, Dhee & Santhosh Narayanan)

Written by; Ed Sheeran, Fred Gibson, Elvira Anderfjärd, Ilya Salmanzadeh, Sooraj Cherukat, Dheekshitha Venkadeshan, Santhosh Narayanan and Adiya Ravindra.

3) Sapphire (feat. Arijit Singh)

Written by: Ed Sheeran, Ilya Salmanzadeh, Johnny McDaid, Savan Kotecha, Mayur Puri, Arijit Singh and Avinash Chouhan

4) Heaven (feat. Jonita)

Written by: Ed Sheeran, Johnny McDaid, Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh, Harjot Kaur, Shayra Apoorva, Rutvik Talashilkar and Jonita Gandhi