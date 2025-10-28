Дългоочакваното продължение на едно от най-обичаните анимационни приключения на Дисни наближава.

На 28 ноември "Зоотрополис 2" ще поведе зрителите на ново, още по-забавно, вълнуващо и емоционално пътешествие в любимия град на животните.

След поредица от неочаквани събития, динамичното дуо – Джуди Хопс и Ник Уайлд – се изправят пред мисия, каквато никога досега не са поемали. Кракът на змия не е стъпвал в Зоотрополис от векове, но всичко се променя тази есен. Когато мистериозно влечуго се появява в града, хармонията между хищници и тревопасни е разклатена, а редът е поставен под съмнение. Джуди и Ник трябва не само да разкрият истината, но и да докажат, че доверието и приятелството са ключът към спасението на Зоотрополис, а от техния успех зависи бъдещето на целия град.

Новият трейлър на "Зоотрополис 2" предлага още повече хумор, емоция и зрелище – с колоритни герои, неочаквани съюзи и напрежение, което расте с всяка секунда. Джуди и Ник са на път да научат, че дори най-добрият екип трябва понякога да преосмисли какво значи да бъдеш партньор.

Режисьори на "Зоотрополис 2" са Джаред Буш и Байрън Хауърд (Зоотрополис, Енканто) по сценарий на Джаред Буш. Продуцент е Ивет Мерино, а изпълнителен продуцент — Дженифър Лий.*

В българската версия на "Зоотрополис 2" отново чуваме познатите и обичани гласове. Поли Генова се завръща като смелата и непоколебима Джуди Хопс, а партньори в приключението ѝ са Ивайло Велчев в ролята на лисицата Ник Уайлд, Сотир Мелев като мистериозния Гари, Елисавета Господинова като енергичната Гризка и Димитър Живков като добродушния Бухберт.

Защото дори в най-идеалния град истинската хармония понякога започва с хаос.

Снимка: Форум Филм България

"Зоотрополис 2" от 28 ноември само в кината на 2D, 3D и IMAX.