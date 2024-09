Ed Sheeran анонсира „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“

Глобалната суперзвезда Ed Sheeran ще издаде „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ на 27.09.

Sheeran направи изявлението в Кипър, след като очарова феновете на заключителния етап от своето световно му турне „Mathematics World Tour 2024“.

„+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ обединява едни от най-хитовите песни на Ed Sheeran от епохата на неговия математически албум, обхващаща десетилетие. Той ще бъде достъпен на CD, 2xLP (ярко син винил). Физическите формати ще включват достъп до изключителни гласови бележки от Sheeran. Ще бъде налична и чисто нова селекция от свързани рекламни стоки.

Снимка: Орфей Мюзик

Ed Sheeran е изпълнител, който е продал близо 200 милиона записи по целия свят. След като започна своето рекордно турне „Mathematics“ в Дъблин през 2022 г., Sheeran пренесе своето хитово шоу по целия свят с удивителни общо 133 изпълнения зад гърба си досега. С още едно шоу този месец в Рио де Жанейро, Sheeran обяви още една поредица от европейски турнета за 2025 г., които ще бъдат част от последния етап от турнето „Mathematics“, като същевременно продължава да чупи рекорди и да създава история.

Снимка: Орфей Мюзик

Format Tracklistings

CD

1. The A Team

2. Lego House

3. Give Me Love

4. Sing

5. Don't

6. Thinking Out Loud

7. Bloodstream

8. Photograph

9. Tenerife Sea

10. I See Fire

11. Castle On The Hill

12. Shape Of You

13. Galway Girl

14. Perfect

15. Happier

16. Dive

17. I Don't Care with Justin Bieber

18. Beautiful People feat. Khalid

19. Afterglow

20. Bad Habits

21. Shivers

22. Eyes Closed

LP

A1. The A Team A2.Lego House A3. Give Me Love A4. Sing

A5. Don't

B1. Thinking Out Loud B2. Bloodstream

B3. Photograph B4. Tenerife Sea B5. I See Fire

C1. Castle On The Hill C2. Shape Of You

C3. Galway Girl C4. Perfect

C5. Happier C6. Dive

D1. I Don't Care with Justin Bieber D2. Beautiful People feat. Khalid D3. Afterglow

D4. Bad Habits D5. Shivers

D6. Eyes Closed

(* Afterglow - First time available on vinyl)

Digital

1. The A Team

2. You Need Me, I Don't Need You *

3. Lego House

4. Give Me Love

5. Sing

6. Don't

7. Thinking Out Loud

8. Bloodstream

9. Photograph

10. Tenerife Sea

11. I See Fire

12. Lay It All On Me - Rudimental feat. Ed Sheeran *

13. Castle On The Hill

14. Shape Of You

15. Galway Girl

16. Perfect

17. Happier

18. Dive

19. I Don't Care (with Justin Bieber)