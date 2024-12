Ed Sheeran анонсира концертен албум

През годините феновете на Ed Sheeran редовно го молят за албум на живо.

Той ги е послушал и внимателно е подбрал версии на живо на най-великите си песни, записани специално по време на турнето му „Mathematics World“.

Резултатът е албумът „+-=÷× (Tour Collection:Live)“, който излиза чрез Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

В допълнение към тези специални версии на живо, колекцията включва и някои от най-големите студийни песни на Sheeran от епохата на неговия математически албум, обхващаща десетилетие.

„+-=÷× (Tour Collection:Live)“ ще бъде наличен в дигитален вариант, изтегляне, 2xCD и 2xCassette. CD продукти с ограничено издание, поръчани чрез store.edsheeran.com, ще включват изключително 3 x пощенски картички. Ще има и редица други ексклузивни постери, включени при покупката на 2xCD формат.

Ed Sheeran е изпълнител, определящ епохата, който е продал близо 200 милиона записа по целия свят и наскоро бе отбелязан като 12-кратен член на Billions Club на Spotify, след като песента му „The A Team“ надхвърли 1 милиард стриймвания в платформата. След като започна своето рекордно турне “Mathematics” в Дъблин през 2022 г., Sheeran пренесе своето хитово шоу по целия свят с изумителните общо 134 изпълнения зад гърба си досега. Sheeran обяви още една поредица от европейски концерти за 2025 г., които ще бъдат част от последния етап от турнето “Mathematics tour”, като същевременно продължава да чупи рекорди и да пише история.

Format Tracklistings

CD Tracklist:

Disc 1 [Live]

1. Castle On The Hill (Live)

2. Shivers (Live)

3. The A Team (Live)

4. Don’t/Nina Medley (Live)

5. Lego House (Live)

6. Eyes Closed (Live)

7. Give Me Love (Live)

8. Galway Girl (Live)

9. Thinking out Loud (Live)

10. Sing (Live)

11. Photograph (Live)

12. Tenerife Sea (Live)

13. Perfect (Live)

14. Bloodstream (Live)

15. You Need Me, I Don’t Need You (Live)

16. Shape Of You (Live)

17. Bad Habits (Live)

Disc 2 [Studio]:

1. The A Team

2. Lego House

3. Give Me Love

4. Sing

5. Don’t

6. Thinking out Loud

7. Bloodstream

8. Photograph

9. Tenerife Sea

10. I See Fire

11. Castle On The Hill

12. Shape Of You

13. Galway Girl

14. Perfect

15. Happier

16. Dive

17. I Don’t Care

18. Beautiful People

19. Afterglow

20. Bad Habits

21. Shivers

22. Eyes Closed



Cassette Tracklist:

Cassette 1 [Live]

Side 1

1. Castle On The Hill (Live)

2. Shivers (Live)

3. The A Team (Live)

4. Don’t/Nina Medley (Live)

5. Lego House (Live)

6. Eyes Close (Live)

7. Give Me Love (Live)

8. Galway Girl (Live)

9. Thinking out Loud (Live)

10. Sing (Live)

Side 2

1. Photograph (Live)

2. Tenerife Sea (Live)

3. Perfect (Live)

4. Bloodstream (Live)

5. Afterglow (Live)

6. You Need Me, I Don’t Need You (Live)

7. Shape Of You (Live)

8. Bad Habits (Live)

Cassette 2 [Studio]:

Side 1

1. The A Team

2. Lego House

3. Give Me Love

4. Sing

5. Don’t

6. Thinking out Loud

7. Bloodstream

8. Photograph

9. Tenerife Sea

10. I See Fire

Side 2

1. Castle On The Hill

2. Shape Of You

3. Galway Girl

4. Perfect

5. Happier

6. Dive

7. I Don’t Care

8. Beautiful People

9. Afterglow

10. Bad Habits

11. Shivers

12. Eyes Closed

Digital Tracklist:

Disc 1 [Live]

1. Tides - Live

2. Blow - Live

3. Castle On The Hill - Live

4. Shivers - Live

5. The A Team - Live

6. Don’t/Nina Medley - Live

7. Lego House - Live

8. Dive - Live

9. I See Fire - Live

10. Eyes Closed - Live

11. Give Me Love - Live

12. Collaborations Medley - Live

13. Lay It All On Me - Live

14. Overpass Graffiti - Live

15. Galway Girl - Live

16. Thinking out Loud - Live

17. Sing - Live

18. Photograph - Live

19. Tenerife Sea - Live

20. Happier - Live

21. Perfect - Live

22. Bloodstream - Live

23. Afterglow - Live

24. You Need Me, I Don’t Need You - Live

25. Shape Of You - Live

26. Bad Habits - Live

Disc 2 [Studio]:

1. The A Team

2. You Need Me, I Don’t Need You

3. Lego House

4. Give Me Love

5. Sing

6. Don’t

7. Thinking out Loud

8. Bloodstream

9. Photograph

10. Tenerife Sea

11. I See Fire

12. Lay It All On Me

13. Castle On The Hill

14. Shape Of You

15. Galway Girl

16. Perfect

17. Happier

18. Dive

19. I Don’t Care

20. Beautiful People

21. Afterglow

22. Bad Habits

23. Shivers

24. Eyes Closed