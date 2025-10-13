Дръжте "Бягащият човек" от 14 ноември в кината

На 14 ноември милиони ловуват, един бяга, всички гледат!

Романът "Бягащият човек" на Стивън Кинг – една от най-емблематичните антиутопични истории на XX век, е претворен на големия екран от виртуозния майстор на жанровото кино Едгар Райт (Шон на мъртвите, Скот Пилгрим срещу света, Зад волана, Последна нощ в Сохо).

Воден от горещата млада звезда Глен Пауъл (Топ Гън: Маверик) новата филмова версия на "Бягащият човек" ни потапя в свят, в който свободата е илюзия, човешкият живот е средство за поддържане на зрелището, а мрачната реалност е подменена от лъжливото медийно обещание за слава и спасение.

Историята ни запознава с Бен Ричардс (Пауъл) – безработен мъж, готов на всичко, за да осигури животоспасяващи лекарства за болната си дъщеря. Той се записва за участие в „Бягащият човек“ – най-популярното риалити предаване в света, в което участниците са преследвани от ловци на глави. Ако останат живи 30 дни, печелят богатство и слава, само дето никой не е оцелявал толкова дълго. В отчаяната си битка срещу системата, Бен Ричардс не просто бяга за живота си – той се превръща в заплаха за цялата пропагандна машина зад „шоуто“, която не търпи герои, освен ако не ги създаде сама...

Новият експлозивен трейлър на "Бягащият човек" ни изправя редом до притежаващия несломим дух и хапливо остроумие Бен Ричардс и ни прави съпричастни с жестоката му борба за оцеляване, където всяка секунда може да бъде фатална. Не изневеряващ на стила си, Едгар Райт обещава едно изпълнено с много екшън, черен хумор и драматургична дълбочина филмово приключение, което този ноември обещава безкомпромисно кинозабавление. Добре дошли в "Бягащият човек"!

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Бягащият човек" е Едгар Райт (Шон на мъртвите, Hot Fuzz, Скот Пилгрим срещу света, Зад волана, Последна нощ в Сохо), който е и сценарист, заедно с Майкъл Бейкъл (Скот Пилгрим срещу света, Внедрени в час) по едноимения роман на Стивън Кинг. Продуценти са Нира Парк, Саймън Кинбърг и Едгар Райт, а в главните роли са Глен Пауъл, Джош Бролин, Колман Доминго, Майкъл Сера, Шон Хейз, Уилям Х. Мейси, Лий Пейс, Емилия Джоунс и др.

Дръжте "Бягащият човек" от 14 ноември в кината, 4DX и IMAX.