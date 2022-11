Drake и 21 Savage оглавиха класацията Billboard 200

Drake и 21 Savage оглавиха класацията за албуми Billboard 200 с първата си съвместна колекция, озаглавена Her Loss.

Това е най-успешната седмица за годината за R&B/хип-хоп сет и четвъртата най-голяма седмица за стрийминг, за който и да е албум. Записът е 12-тият номер 1 за Drake и трети за 21 Savage.

Албумът от 16 трака включва музикални акценти като "Circo Loco", в която е използван семпъл от класиката на Daft Punk - "One More Time", поредната емоционална изповед на Drake - "Spin Bout U" и "Pussy & Millions" със звездното участие на Travis Scott. Сред „мишените“ на Drake в Her Loss са нашумялата рап изпълнителка Megan Thee Stallion, хитмейкърът DRAM, съпругът на Serena Williams - Alexis Ohanian и Ice Spice.

Her Loss бе официално обявен на 22 октомври в музикалния видеоклип към "Jimmy Cooks" - последната песен от албума на Drakе - "Honestly, Nevermind", появил се през лятото на 2022 г. Обложката на албума изобразява портрет на моделката Qui Yasuka, известна още като Suki Baby. Двамата дават началото на серия от успешни колаборации със заглавието "Sneakin" от 2016г., а през 2020 г. Drake се появява в албума на 21 Savage и продуцента Metro Boomin с участие в парчето "Mr. Right Now". Тази година рапърите завлядяха световните класации с два от най-големите хита за 2022 г. - "Jimmy Cooks" и "Knife Talk".

В новото подреждане на престижния чарт Billboard 200, което ще бъде публикувано на уебсайта на Billboard във вторник (15 ноември), албумът Midnights на Taylor Swift пада на номер 2, след две седмици на първото място.