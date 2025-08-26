DIA представя „От целувка белег не остава“

Новият сингъл на DIA – „От целувка белег не остава“ – оживява в дръзко one-shot видео.

То е реализирано от екипа на Whiteshadows Pictures под режисурата на най-близкия човек до певицата – нейният любим мъж. Заснето в един непрекъснат кадър, видеото изисква перфектен синхрон и изключителна емоционална интензивност, които превръщат всяка секунда в истински спектакъл.

Неслучайно главни героини във визуалната история са близки приятелки на DIA – Александра Петрова, Даяна Георгиева, Максимилиана Мадова, Йоанна Атанасова, Йоана Петревска. С тяхното участие изпълнителката подчертава, че жените – както днес, така и в миналото – осъзнават своята сила и свободата да се отдадат на чувствата си. Изключително различни като визии и темперамент, момичетата заедно вплитат индивидуалностите си в обща енергия, която усилва посланието на песента.

Музикалният проект е вдъхновен от автентична стогодишна народна творба, открита случайно от DIA в стар сборник. Очарована от вековната находка, тя създава нова мелодия и съвременен прочит, който превръща думите в актуално послание за страстта. В творческия процес ключова роля играе и хитовият композитор и аранжор Алекс Нушев. Не за пръв път DIA работи с него, но сега двамата разказват в текст и музика докосваща, незабравима истина: „От целувка белег не остава, белегът се губи, а целувката не се забравя“.



Още един специален глас придава магия на проекта – народната певица Габриела Миланова се включва, за да изпълни беквокалите. Нейното участие добавя автентична дълбочина и свързва миналото със съвременния ритъм на DIA.





„Запечатахме невероятни моменти на един дъх. Намерихме синхрона между величието на природата и нежната красива сила на жената. В кадрите заснехме едни от най-красивите дами, които познавам. Всяка от тях носи ярка женска енергия и умее да превръща думите в смело заклинание на любовта. Щастлива съм, че заедно осъществихме докосващо one-shot видео, което си представях още от първо слушане на песента“, споделя DIA.