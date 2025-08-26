На живо
7
На живо

DIA представя „От целувка белег не остава“

На един дъх певицата разказва историята на вековна песен

Публикувано на 26 Август 2025
DIA представя „От целувка белег не остава“

Новият сингъл на DIA – „От целувка белег не остава“ – оживява в дръзко one-shot видео.

То е реализирано от екипа на Whiteshadows Pictures под режисурата на най-близкия човек до певицата – нейният любим мъж. Заснето в един непрекъснат кадър, видеото изисква перфектен синхрон и изключителна емоционална интензивност, които превръщат всяка секунда в истински спектакъл.

Неслучайно главни героини във визуалната история са близки приятелки на DIA – Александра Петрова, Даяна Георгиева, Максимилиана Мадова, Йоанна Атанасова, Йоана Петревска. С тяхното участие изпълнителката подчертава, че жените – както днес, така и в миналото – осъзнават своята сила и свободата да се отдадат на чувствата си. Изключително различни като визии и темперамент, момичетата заедно вплитат индивидуалностите си в обща енергия, която усилва посланието на песента.

Музикалният проект е вдъхновен от автентична стогодишна народна творба, открита случайно от DIA в стар сборник. Очарована от вековната находка, тя създава нова мелодия и съвременен прочит, който превръща думите в актуално послание за страстта. В творческия процес ключова роля играе и хитовият композитор и аранжор Алекс Нушев. Не за пръв път DIA работи с него, но сега двамата разказват в текст и музика докосваща, незабравима истина: „От целувка белег не остава, белегът се губи, а целувката не се забравя“.

Още един специален глас придава магия на проекта – народната певица Габриела Миланова се включва, за да изпълни беквокалите. Нейното участие добавя автентична дълбочина и свързва миналото със съвременния ритъм на DIA.



„Запечатахме невероятни моменти на един дъх. Намерихме синхрона между величието на природата и нежната красива сила на жената. В кадрите заснехме едни от най-красивите дами, които познавам. Всяка от тях носи ярка женска енергия и умее да превръща думите в смело заклинание на любовта. Щастлива съм, че заедно осъществихме докосващо one-shot видео, което си представях още от първо слушане на песента“, споделя DIA.

Ключови думи: