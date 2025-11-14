DENITSA и VESELAE представят „X"

Сингълът „X" отбелязва едно ново, уверено начало за DENITSA и VESELAE — среща между джаз изтънченост и съвременен поп, която звучи едновременно дръзко и елегантно. Песента е наситена с енергия, женственост и усещане за контрол – едно музикално изявление за самопознание, сила и независимост.

„Създадох песента, водена от желание да изразя чувства и мисли, които дълго време носех в себе си" споделя DENITSA, позната на публиката с впечатляващия си глас ("Гласът на България", множество участия в постановки на Софийска опера и балет и други), съчетаващ джаз нюанси и поп чувственост. „Тя се роди от период, който преобърна съзнанието ми на 360 градуса и ме насочи по нов път – път на увереност и лична устойчивост. В текста и мелодията вложих сърцето си, дори и егото си, защото вярвам, че личността на всеки човек е пъстра и понякога трудно обяснима".

За VESELAE, чийто глас носи магнетична мекота и сила едновременно, участието в „X" се превръща в дълбоко лично преживяване: „Този трак се превърна в мое лично предизвикателство. Но преди всичко беше откритие – откритие на думи, в които разпознах себе си и собствената си история. В тях намерих израз на онази вътрешна сила и увереност, които обикновено не позволявам да излязат наяве".

С аранжимент, който умело преплита джазови хармонии и поп ритмика, „X" създава интимна, но мощна атмосфера — съвременен саунд, пропит с емоция, увереност и леко съблазняване. Това е песен за жената, която не се страхува да бъде себе си, дори когато светът я гледа под лупа.

„Чрез нея искам слушателите да усетят силата, която всеки човек носи дълбоко в себе си", добавя Denitsa. „За мен тази песен е не просто музикално произведение, а част от личното ми израстване като артист и човек".

Излизането на „X" ще бъде отпразнувано с концерт на DENITSA на 19 ноември в Бар "Петък", София — едно специално събитие, което ще даде живот на песента в нейната най-чиста, сценична форма.