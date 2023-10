Дебютният албум на Joel Corry вече е факт

Joel Corry издаде своя дебютен албум.

Многократно номинираният за награда BRIT диджей/продуцент пусна Another Friday Night днес (06.10).

Колекцията е от най-емблематичните записи на Joel от последните пет години, включително пробивния хит ‘Sorry’, ‘Lonely’, мулти-платинен #1 сингъл в Обединеното кралство ‘Head & Heart’ с MNEK, ‘BED’ с RAYE и David Guetta , „OUT OUT“ с Jax Jones, Charli XCX & Saweetie, както и нови парчета от 2023 г. като ‘Dance Around It’ с Caity Baser и химнът ‘0800 HEAVEN’ с Nathan Dawe & Ella Henderson, „Another Friday Night“ е забележителна поредица от издания, с които Joel се превърна в един от най-големите и въздействащи денс изпълнители в Обединеното кралство.

Предстои да бъде издаден както на винил, така и на CD, както и чрез стрийминг/изтегляне, „Another Friday Night“ също ще включва множество нови парчета, включително „Drinkin“ – химнен нов сингъл с вокали на неподражаемата Rita Ora. „Drinkin“ беше изпълнена на живо за първи път от Joel & Rita в шоуто на Joel в Ibiza Rocks Residency.

„Дебютният ми албум „Another Friday Night“ е най-вълнувашият момент в живота ми“, казва Joel Corry. „Всичко, за което съм мечтал и за което съм работил толкова усилено, се събра в този запис. Това беше невероятно пътуване и съм толкова горд, че стигнах до този момент в моята кариера. Искам песните да накарат хората да се чувстват добре и да донесат щастливи дни, а албумът включва любими песни на всички от годините, както и някои наистина вълнуващи нови моменти. Това е най-добрият плейлист на Joel Corry, идеален за “Another Friday Night.“



Преди издаването на Another Friday Night на 6 октомври, Joel също така обяви специално хедлайн шоу в лондонското Ministry Of Sound с 5 000 посетители.

Снимка: WMG

Joel Corry – Another Friday Night

1. Joel Corry – Another Friday Night

2. Joel Corry – Drinkin’ ft. Rita Ora

3. Joel Corry – Hey DJ

4. Nathan Dawe x Joel Corry x Ella Henderson – 0800 HEAVEN

5. Joel Corry x Tom Grennan – Lionheart (Fearless)

6. Joel Corry x Becky Hill – HISTORY

7. Joel Corry x MNEK – Head & Heart

8. Joel Corry x RAYE x David Guetta – BED

9. Joel Corry x Jax Jones – OUT OUT ft. Charli XCX & Saweetie

10. Joel Corry x Icona Pop x Rain Radio – Desire

11. Joel Corry – Do You Mind ft. J Hart

12. Joel Corry x Caity Baser – Dance Around It

13. Joel Corry x Billen Ted – Do U Want Me Baby? ft. Elphi

14. Joel Corry – Sorry

15. Joel Corry – Lonely

16. Joel Corry – I Wish ft. Mabel

17. Joel Corry x David Guetta x Bryson Tiller – What Would You Do?

18. Joel Corry x Da Hool – Parade

Another Friday Night излиза днес чрез Asylum / Atlantic Records/Орфей Мюзик.

За Joel Corry

Joel Corry е с неподражем стил и талант. Той е машина за хитове, която оглавява мейнстрийм и ъндърграунд класациите, с петкратно платинени записи в Обединеното кралство, включително сингъл №1 в Обединеното кралство „Head & Heart“ с MNEK и колаборации с Charli XCX, Mabel, RAYE, Tom Grennan, Bryson Tiller и David Guetta. Подписът на Joel са неговите завладяващи и силни мелодии, които се свързват на емоционално ниво. Това е пристрастяващ звук, към който хората продължават да се връщат, отразявайки неговата амбиция да прави музика, която е вечна. Въпреки че е сертифицирана поп звезда, той все още е рейвър по душа, с най-добрите си спомени, създадени на дансинга, и той има DJ изпълнения в някои от най-добрите клубове в света от Лас Вегас до Ибиса, заедно с участието на фестивали от Ultra до Tomorrowland сред безмилостен график за турнета. Той никога не стои неподвижен: непрекъснато се развива, постига успех след успех в поп и денс музиката, винаги готов за още.