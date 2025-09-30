David Guetta пусна видеото към парчето с Teddy Swims и Tones And I

Френският електронен музикален гигант David Guetta издаде чисто нов сингъл преди дни.

За парчето "Gone Gone Gone" той си партнира с Teddy Swims и Tones And I, което бележи едно от най-забележителните сътрудничества на 2025 г.

Говорейки за сътрудничеството, Guetta нарече двойката „малко магия“, добавяйки: „Teddy и Tones имат най-душевните гласове на планетата в момента“.

Парчето, което вече е налично чрез Atlantic Records / Warner Music, съчетава еуфоричната денс продукция на Guetta с госпъл соул и емоционални поп вокали от двама от най-отличителните гласове в света.

Сингълът излиза, докато Guetta продължава изключителната си кариера. Тази година той беше коронясан за DJ номер 1 в света от DJ Mag за пети път, затвърждавайки наследството си, започнало с ранни световни хитове като "When Love Takes Over" (с участието на Kelly Rowland), "Titanium" (със Sia) и "Without You" (с Usher). Последният му студиен албум, 7, излезе през 2018 г. и демонстрира способността му да се движи между EDM и поп, като същевременно остава здраво на върха на световните класации. През следващите месеци французинът ще направи турне в Южна Америка, ще играе главна роля в Лас Вегас и ще завърши годината на фестивала Sunburn в Мумбай и фестивала Zamna в Мексико Сити.

За Teddy Swims, "Gone Gone Gone" бележи още един важен етап в бурната му кариера. Роденият в Атланта певец експлодира в класациите с "Lose Control", шесткратен платинен хит в световен мащаб, който се превърна в един от най-дълго задържалите се хитове в Billboard Hot 100 в историята. Неговата соул микс от R&B, кънтри и поп му е спечелил предана фен база, допълнително подсилена от последния му албум "I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)", издаден по-рано тази година.

Swims в момента е на турнето си I’ve Tried Everything But Therapy, което го отвежда до Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, Сингапур и Дубай, преди да се насочи към голяма серия от концерти на открито във Великобритания и Ирландия през 2026 г.

Междувременно Tones And I продължава да вее високо австралийското знаме. Певицата и автор на песни от Байрън Бей за първи път проби в световен мащаб с мегахита си от 2019 г. "Dance Monkey", който оглави класациите в повече от 30 държави и се превърна в една от най-стриймваните песни на всички времена. Албумът ѝ от 2024 г. "Beautifully Ordinary" я утвърди като безстрашна творческа сила, съчетаваща чудатите поп мелодии с дълбоко лично писане на песни.