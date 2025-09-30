Teddy Swims обяви концерти и фестивални участия през 2026 г.

Teddy Swims обявява серия от концерти и фестивали на открито в Обединеното кралство и Ирландия за лятото на 2026 г.

Стартирайки на фестивала “Isle of Wight” на 20 юни, Swims ще бъдат хедлайнер на “Belsonic”, Белфаст, замъка Малахайд в Дъблин, “Live at Powderham”, Ексетър, “Blackweir Fields”, Кардиф, Glasgow Summer Sessions, фестивала “Lytham” и театъра на открито в Скарбъроу.

Придружен от групата си Freak Freely, Swims ще бъде подгряван от изгряващата вокалистка и автор на песни Lauren Spencer Smith на всички главни дати, освен в Скарбъроу, докато новозеландско-австралийският певец и мултиинструменталист Jordan Rakei ще се изяви на всички главни концерти.

Предварителната продажба на билети за клиенти на O2 и изпълнители започва. Общата продажба за фестивала Lytham започва в събота. За повече информация посетете teddyswims.com и ticketmaster.co.uk.

Teddy Swims Summer 2026

Sat 20 June – Sky Presents Isle of Wight Festival

Mon 22 June – Belsonic, Belfast

Tue 23 June – Malahide Castle, Dublin

Thu 25 June – TK Maxx presents Live at Powderham, Exeter

Fri 26 June – Blackweir Fields, Cardiff

Sun 28 June – Glasgow Summer Sessions, Bellahouston Park

Wed 1 July – TK Maxx presents Lytham Festival

Wed 22 July – TK Maxx presents Scarborough Open Air Theatre

Родом от Атланта, Джорджия, Teddy Swims е работил усилено от години, превръщайки се от сензация в YouTube в лидер в международните класации. Спокойната и стабилна музика го изведе на преден план с чупещи рекорди песни, разпродадени световни турнета и емблематични изпълнения. С глас, който без усилие съчетава R&B, соул и поп, Swims пленява слушателите със сурова емоция, проникновен резонанс и текстове, които изследват любовта, загубата и себеоткриването.

2024 г. бе рекордна година с мултиплатинените хитове „Lose Control“ и „The Door“ от дебютния му албум I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1). „Lose Control“ достигна №1 в Billboard Hot 100, стана най-дълго задържалият се хит в историята на Hot 100 и сега е 6 пъти платинен с над 4 милиарда стриймвания. С над 12 милиарда стриймвания в целия си каталог, Swims продължава да затвърждава мястото си като един от най-силните гласове в музиката.

Неговият пробив му донесе номинация за GRAMMY за 2025 г. за „Най-добър нов изпълнител“ и три номинации за награда BET за 2025 г., включително за „Най-добър нов изпълнител“, „Най-добра колаборация“ и „Най-добър мъжки R&B/поп изпълнител“. Swims спечели и множество престижни международни награди, включително за „Най-добър международен албум“ и „Най-добър международен изпълнител“ на Los 40 Music Awards, най-много радио излъчване във Франция и Billboard Music Awards за „Lose Control“, включително за Top Hot 100 Song и Top Radio Song.

След дебютния си албум той издава Part 2, включващ забележителните сингли „Bad Dreams“, „Guilty“ и „Are You Even Real“ с участието на GIVĒON. Пътешествието продължава с Complete Edition, разширен албум, включващ шест нови парчета, а в целия проект Swims си сътрудничи и с Muni Long, Coco Jones и GloRilla.