AFROJACK, Martin Garrix, David Guetta и Amel в общ проект

AFROJACK събира дългогодишните приятели Martin Garrix и David Guetta за първия им съвместен проект с участието на изгряващата звезда Amel.

Създаденото в продължение на години, сътрудничеството отбелязва споделена история, изградена върху основни спомени и дълбоко вкоренена връзка със звука, оформил цяло поколение.

Три от най-известните имена в денс музиката, AFROJACK, Martin Garrix и David Guetta, обединяват сили за първия си съвместен проект “Our Time”. Енергичен EDM химн с участието на известния продуцент Amel, песента излиза днес, чрез Spinnin’ Records/Орфей Мюзик. За първи път беше представена премиерно от Afrojack и Martin Garrix на AMF по време на Amsterdam Dance Event, а наскоро четиримата се събраха на живо по време на участията на Guetta F** Me I’m Famous* в Ushuaïa Ibiza, една от най-емблематичните и обсъждани сцени в световната електронна музика.

„Невероятно горд съм, че съм част от този проект и че животът ни е преплетен по този начин. Това издание обединява четири поколения - това е история, която представя всички нас, откъдето започнахме до мястото, където сме сега. Това е нашето време“, казва Afrojack.

Въпреки безбройните години взаимна подкрепа, фестивални участия и сътрудничество зад кулисите „Our Time“ е първото официално издание, носещо имената и на тримата. Връзката между Garrix, Guetta и AFROJACK е дълбока, като AFROJACK играе менторска роля в развитието и възхода на Garrix, докато Guetta отдавна е подкрепял и двамата изпълнители като лидери в следващата ера на електронната музика. С Аmel, демонстриращ таланта си, като продуцент, неговият привкус се усеща в емоционалната енергия на песента. Парчето е изградено върху години на доверие, уважение и споделена любов към звука, който ги е събрал. Вместо да поглежда назад обаче, песента тласка нещата напред с ясно послание: Не става въпрос за връщане към миналото. Става въпрос за надграждане върху наследството.

Martin Garrix разсъждава: „Наистина съм благодарен, че четиримата се събрахме за това парче, то е перфектен пример за това какво може да бъде едно страхотно сътрудничество. Харесва ми как всичко се разви, от оригиналното демо и промените в акордите до крайния резултат. Наистина се гордея с това, което създадохме“.

„Our Time“ се докосва директно до звука, който за първи път изведе EDM музиката в световен мащаб: извисяващи се синтезатори, завладяващ звук и емоция с фестивален мащаб. Това е почит към ерата на 2010-те, когато имена като Guetta, AFROJACK и Garrix задаваха темпото за цяло поколение електронна музика. Сега, когато EDM музиката се радва на голямо завръщане в клубове, фестивали и стрийминг класации, моментът е идеален. Парчета като това се свързват с нова вълна от фенове, като същевременно напомнят на дългогодишните слушатели какво е направило жанра толкова електрифициращ.

David Guetta споделя: „Въпреки че понякога беше трудно да координираме натоварените си графици и тъй като всички сме в различни части на света – все пак успяхме. Това, което наистина ми направи впечатление, беше колко отдадени бяха всички. Дори когато бяхме заедно на сцената и свирехме микса, все още бяхме фокусирани върху това да го подобрим, чак до вокалните детайли. Това ниво на отдаденост казва всичко“.

„Преди няколко години това беше просто мечта. Да работя с който и да е от вас се чувстваше толкова недостижимо – и тогава Afrojack ме откри. Да бъда тук сега, да правя това, се чувства сюрреалистично. Невероятно съм благодарен и толкова развълнуван за това, което предстои“, казва Amel.

С “Our Time”, четиримата представят лятно издание, създадено за големи моменти, от главните сцени на фестивали до емблематичните нощни клубове, и такова, което отразява обновената енергия около EDM музиката през 2025 г.

ЗА SPINNIN’ RECORDS

Spinnin’ Records е световно признат и международно доказан лейбъл за денс музика. Основан през 1999 г., холандският музикален лейбъл бързо се изкачи в класациите на музикалната индустрия, утвърждавайки се като един от най-влиятелните играчи в клубната музика, стрийминга и класациите за музика по целия свят. В момента в състава на лейбъла са изпълнители, като: CYRIL, KSHMR, Timmy Trumpet, Alok и Lucas & Steve. В крак с модерните тенденции, Spinnin’ Records управлява най-голямата онлайн общност за денс музика в света, обединявайки над 15 милиона последователи в социалните медии и над 30 милиона абонати в YouTube канала на лейбъла, Spinnin’ TV. Spinnin’ Records е домакин на няколко подлейбъла, включително Spinnin' Deep, Musical Freedom на Tiësto, Dharma на KSHMR, DOORN Records на Sander van Doorn и Maxximize на Blasterjaxx.

ЗА AFROJACK

Носителят на награда „Grammy“, продуцент и DJ AFROJACK, продължава да разчупва граници и да тласка музиката в смели нови посоки като един от най-иновативните и търсени артисти в електронната музика. След пробива си с мултиплатинения сингъл „Take Over Control“, роденият в Холандия музикант, който променя жанровете, е допринесъл с продуцентските си умения за големи хитове на изпълнители, сред които Beyoncé, Pitbull, Will.i.am и Lil Jon. Обявен за един от 50-те най-важни хора в електронната денс музика на Rolling Stone и включен в музикалния списък „30 Under 30“ на Forbes, AFROJACK е сред първите диджеи с участия в Лас Вегас през 2010 г. и продължава да бъде хедлайн артист на Wynn Las Vegas четиринадесет години по-късно.

С над 25 милиона слушатели месечно в Spotify, AFROJACK преживява определяща за кариерата си 2025 г., която започна на 25-ата годишнина на Ultra Miami, където той оркестрира едно от най-хитовите си изпълнения в денс музиката. По време на основното си сценично изпълнение той изведе изненадващите гости David Guetta и Sia, за да изпълнят заедно емблематичния си хит "Titanium" за първи път. Моментът плени над 60 000 посетители и генерира огромен успех с над 75 милиона гледания в социалните платформи. В момента пътува по света, изнасяйки концерти в големи клубове и фестивали, докато продуцира нова музика чрез своя лейбъл WALL Recordings, AFROJACK продължава да разширява творческите граници и да променя пейзажа на електронната музика чрез безпрецедентни сътрудничества с легенди в индустрията.

ЗА MARTIN GARRIX

Martin Garrix е един от най-младите и най-успешни диджеи и продуценти, който се превърна във важна фигура на поп и електронната музикална сцена. След пробивния си хит "Animals" през 2013 г., само на 17 години, Garrix е хедлайнер на фестивали по целия свят, сътрудничи си със звезди като Dua Lipa, Bono, The Edge, Khalid и Macklemore и събира 25 милиона слушатели месечно в Spotify. Неговите парчета, оглавяващи класациите, като "In The Name of Love" (2016), "Scared to Be Lonely" (2017), "Ocean" (2018), "Summer Days" (2019) и "We Are the People" (2021), оформиха звука на съвременния денс-поп. Известен със своите енергични изпълнения и заразителни продукции, Garrix продължава да се свързва с публиката по целия свят, затвърждавайки мястото си на пионер в електронната музика. Изкачвайки се по поредното стъпало към славата си, той е основател на собствен лейбъл (STMPD RCRDS), собственик на студиен комплекс в Амстердам и ментор на изгряващи артисти.

ЗА DAVID GUETTA

Диджей, продуцент и артист, David Guetta е музикален пионер, международна икона и най-обичаният електронен артист на нашето поколение. Той има над 75 милиона слушатели месечно, 50 милиарда стриймингa, 40 милиона продадени албума по целия свят, 14 номинации за Grammy и 2 награди Grammy, плюс 110 милиона последователи в социалните си канали. Той е избиран четири пъти за най-добрия DJ в света в класацията „Топ 100“ на DJ Mag и шест пъти е печелил наградата за “Най-добър електронен изпълнител“ на наградите MTV Europe Music Awards. Той достигна второ място както в класациите DJ Mag Top 100, така и в 1001Tracklists Top Producers of 2024, плюс четири награди LOS40 Music Awards, „Dance Act of the Year“ на iHeartRadio Music Awards, „DJ of the Year“ на NRJ Music Awards, продуцент №1 от 1001Tracklists и „Продуцент на годината“ на наградите BRITs. През 2025 г. Guetta спечели и третата си музикална награда iHeartRadio за „Денс изпълнител на годината“.

Guetta е DJ номер 1 по стрийминг в Spotify и постоянно е в Топ 10, с пик на номер 4 сред най-слушаните изпълнители в света на платформата. Guetta е сътрудничил с най-големите световни звезди, включително Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Shakira, OneRepublic, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill, Raye и много други.

Творчеството му е довело до множество хитови сингли както в денс/електронното пространство, така и в поп музикалния свят, като 12 песни са постигнали над 1 милиард стрийминга, включително „Hey Mama“ (3,4 милиарда), дългоочаквания наследник на глобалния номер 1 в Spotify и стрийминг гигант, „I’m Good (Blue)“ (3,5 милиарда), който събра 3 милиарда стрийминг в световен мащаб и едновременно достигна номер 1 в класациите US Top 40 & US Dance Radio, и „Titanium“ (2,8 милиарда). „I Don’t Wanna Wait“ с OneRepublic, издаден през 2024 г., също е огромен хит по целия свят, събирайки над 900 милиона слушания. 7 от синглите на Guetta също са достигнали първото място в британската класация за сингли. Последният хит на Guetta „Beautiful People“ го видя отново в екип със Sia.

Майстор на творчеството в различни жанрове, Guetta също така се радва на успех с проекта си Future Rave, фокусиран върху ъндърграунд музиката, заедно с Моrten, а освен това работи и върху нова музика за ъндърграунд псевдонима си Jack Back.

Guetta винаги е поддържал епично ниво на качество на своите изпълнения на живо, включително запомнящата се поредица „United At Home“ по време на локдауна, където той изнесе шоута в музея Лувър в Париж, Бурдж Халифа в Дубай, Icon Brickell в Маями и на върха на Рокфелер център, набирайки 2 милиона долара дарения за множество благотворителни организации. Неговите впечатляващи изпълнения на живо може да се видят по време на двете му участия в Ибиса това лято; в най-новия и най-голям клуб на острова [UNVRS] и Ushuaïa Ibiza с легендарното парти F*** Me I’m Famous! Guetta започва чисто новата си резиденция в Лас Вегас в нощния клуб LIV във Фонтенбло през март и ще изнесе няколко концерта във Фонтенбло в Маями Бийч през цялата година.

Докато продължава да доминира в световните класации и да прави едни от най-вълнуващите сетове в кариерата си, като същевременно разширява творческата си визия, изследва нови звуци и се развива като артист, David Guetta отново и отново демонстрира защо е най-ценният електронен артист на нашето поколение.

ЗА AMÉL

„Amel е израснал в музикално семейство. Баща му е притежавал компания за висококачествено аудио оборудване, така че музиката е била част от живота му от ранна възраст. Следвайки стъпките на по-голямата си сестра, Аmel започва да свири на цигулка, когато е само на 9 години. Въпреки че е свирил в продължение на много години в училище, оркестри и други места, Аmel никога не си е представял музикална кариера.“

През 2016 г. той се запознава с музиката на Alan Walker и е очарован от чистия и мощен звук на електронната денс музика. Започва да слуша електронна музика и се чуди как се създава тя. По време на пътуване до Испания през 2018 г. чува за смъртта на Avicii и най-накрая решава, че е време да научи за електронната денс музика. Веднага щом се завръща у дома, Аmel изтегля FL Studio и прекарва стотици часове в изучаване на програмата и измисляне на всяка мелодия, която може да му хрумне.

Заедно с приятеля си Carlos, Amel подписва договор с малък немски звукозаписен лейбъл през есента на 2018 г. под името „Spane“. Аmel продължава да печели признание в индустрията, утвърждавайки се като продуцент, както и набирайки скорост като DJ в края на пандемията от Covid. През 2022 г. Аmel получава признание от EDM иконата AFROJACK, а по-късно подписва договор с неговия лейбъл WALL Recordings през 2023 г. по време на Tomorrowland Winter, което е огромен скок за младия изпълнител. Албумите и ремиксите на Аmel вече са били изпълнявани от някои от великите на сцената. Сега той няма търпение да се озове на това място!