David Guetta и Bebe Rexha С акустична версия на хит

David Guetta и Bebe Rexha пуснаха гореща акустична версия на техния съвместен #1 хит сингъл „I’m Good (Blue)“.

Впечатляваща и изчистена акустичната версия на „I’m Good (Blue)“, подчертава есенциалната красота на парчето. Оригиналният глобален хит достигна нов връх с 11,6 милиона глобални стриймвания само в навечерието на Нова година, оглавявайки класацията Spotify Global и влизайки отново в официалните класации под #10 миналата седмица.

Песента също така оглави класацията за сингли в Обединеното кралство, достигна втора позиция в Global Spotify, #1 в Spotify UK, #1 в Apple UK, #1 в Amazon Music UK, #2 в UK Shazam, #3 в Global Shazam, както и първо място в 15 територии, включително Австралия, Дания, Швейцария, Норвегия и Финландия. С общо 900 милиона глобални стриймвания, песента има и над 464 000 създадени видеа в TikTok.

Guetta стана четвъртят най-стриймван изпълнител в Spotify в световен мащаб, с над 35 милиарда глобални стриймвания и продажба на над 50 милиона записа в цял свят. Той е избиран за най-добрия диджей в света в анкетата на DJ Mag 'Top 100' и е един от най-успешните стриймвани артисти, достигайки челни позиции в класациите на I-Tunes в над 113 държави и събирайки над 24 милиона последователи в Spotify .

За да завърши подобаващо 2022 г., той спечели две награди LOS40 Music Awards“, две награди на MTV EMA, наградата Dance Act of the Year на iHeartRadio Music Awards и DJ of the Year на NRJ Music Awards. Той беше допълнително обявен за продуцент #1 от 1001Tracklists. Guetta завърши годината в Латинска Америка, с изпълнение в Перу на грандиозно новогодишно събитие, преди да тръгне на обширно турне през януари.

„I’m Good (Blue)“, която излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България

Снимка: Орфей Мюзик

За David Guetta:

Диджей, продуцент и артист, David Guetta е музикален пионер и международна икона. В момента той е четвъртият най-стриймван изпълнител в Spotify в световен мащаб. Носител на две награди Grammy, 11 номинации за Grammy, със 7 сингъла номер 1 в Обединеното кралство, над 35 милиарда глобални стриймвания, 50 милиона продадени записа в цял свят и над 69 милиона слушатели месечно в Spotify, той беше избран за най-добрия диджей в света в анкетата на DJ Mag Top 100 три пъти и спечели наградата за най-добър изпълнител на MTV Europe Music Awards.

През 2022 г. той издаде редица колаборации, включително комерсиалния хит "Don’t You Worry“ с Black Eyed Peas и Shakira и британския поп химн в топ 5 „Crazy What Love Can Do“ с Becky Hill and Ella Henderson. Майстор-творец в различни жанрове, Guetta се развива все по-повече със своя ъндърграунд фокусиран проект „Future Rave“ заедно с Morten.; дуото издаде своето дългоочаквано Future Rave EP „Episode 2“ през ноември, което включва въздействащия водещ сингъл „You Can’t Change Me“ с Raye. Той е създал ремикси за някои от най-големите звезди в света, включително поп знаменитостите Coldplay, Dua Lipa и Megan Thee Stallion, Kodak Black... Последното му издание за 2022 г. беше ремикса на „Unholy“ на Sam Smith & Kim Petras. Освен това той работи върху нова музика под своя ъндърграунд псевдоним Jack Back.

Поддържайки епично ниво на качество за своите стрийминги на живо по време на пандемията и локдауна, той беше домакин на емблематичната си серия „United At Home“, направи редица незабравими концерти в парижкия музей Лувър, Burj Khalifa в Дубай, Icon Brickell в Маями и на върха на Rockefeller Center, събирайки дарения от 2 милиона долара за множество благотворителни организации. През 2022 г. Guetta се появи на някои от най-големите световни събития и фестивали, имаше редовно участие в Encore Beach Club в Лас Вегас и 2 концерта на седмица в Ибиса: Hï Ibiza с Future Rave и Ushuaïa Ibiza с легендарното парти F*** ME I’M FAMOUS!.

Докато продължава да доминира в световните класации и да изпълнява някои от най-вълнуващите сетове в кариерата си, като същевременно разширява творческата си визия, изследва нови звуци и се развива като артист, David Guetta демонстрира за пореден път защо е най-цененият от нашето поколение изпълнител на електронна музика.