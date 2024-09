Dasha издава луксозно издание на „What Happens Now?“

Dasha презарежда и възобновява своя албум „What Happens Now?“ с чисто ново луксозно издание.

„Никога не съм се чувствала така приятно, както в кънтри жанра. С пускането на луксозната версия на „What Happens Now?“ се чувства края на една ера“, казва Dasha.

„Наистина се гордея с този проект и с това, което създадохме заедно, и това ме подготви за още по-добри и по-ярки неща в бъдеще. Светът на кънтрито щедро разтвори ръцете си толкова широко за мен и моя дебют. Изпълнители като Lainey Wilson, Jelly Roll, Kelsea Ballerini и Keith Urban наистина ме насърчиха да стана по-успешна и по-смела, докато правя това, което обичам като човек и артист. За това ще бъда вечно благодарна”.

Тя значително разшири записа с пет чисто нови песни. Последният сингъл на Dasha „Bye Bye Bye“ предлага един от най-закачливите ѝ припеви досега. Въртяща се около акустична китара и забележителен ритъм, тя се бори с възходите и паденията на една токсична връзка. След като започва оптимистичният припев, тя набира смелост да продължи: „И така, казах чао, чао, чао. Може да умра, ако се опитам да те обичам още повече“. Гледайте как Dasha буквално влачи бившия си приятел във видеото към “Bye Bye Bye”.

В „Leaving Don’t Mean Goodbye“ деликатно банджо акцентира върху гласа на Dasha. Междувременно разказът на певицата и автор на песни заема централно място в „Way Too Drunk“, където тя се опитва да сглоби една мъглива нощ с усмивка. След е „Ain’t No Friend of Mine“, която потапя слушателите в драма.

Супер хитовата песен „Austin (Boots Stop Workin’)“ на поп-кънтри сензацията току-що взе платинен сертификат в САЩ и седем страни по света. Докато Dasha продължава изключително успешното си турне в Дашвил, САЩ. По-късно тази есен тя ще посети Ню Йорк, Нешвил, Лос Анджелис и други места. Има изпълнния на Canadian Country Music Awards и в Grand Ole Opry®.

Междувременно "Didn't I" продължава да набира скорост с 5,3 милиона стриймвания в Spotify и 1,3 милиона гледания в YouTube. HOLLER Country приветства парчето като „просто заразително“, като по-нататък казва: „Тя доказва, че е звезда, която ще продължи да се издига.“ Dasha първоначално дебютира с песента с изпълнение на живо на сцената пред повече от 70 000 души на Nissan Stadium в Nashville, TN по време на CMA Fest.

По-рано тази година Dasha направи своя дебют на емблематичния Grand Ole Opry® в Нешвил, Тенеси. Успешното представяне отбеляза важен момент в процъфтяващата кариера на Dasha, тъй като тя се присъедини към редиците на артисти като Kelsea Ballerini, Luke Combs, Lady A, Blake Shelton и много други, които са били на сцената на Grand Ole Opry®. Певицата и автора на песни също участва на наградите CMT 2024, както и на наградите ACM 2024 и участва в Stagecoach, Hangout Music Festival, Lollapalooza и много други! Тя участва в музикалния фестивал Stagecoach през 2025 г. заедно с имена като Zach Bryan, Jelly Roll, Lana Del Rey и други.

Dasha има над 10 милиарда гледания в TikTok и се утвърди като сила, с която трябва да се съобразявате. „Austin (Boots Stop Workin’)“ достига до #3 в Billboard Hot Country Songs Chart и е на #19 в Топ 20 на Billboard Hot 100 Междувременно тя изкачи класацията на Billboard Emerging Artists Chart до #2 с албума си „What Happens Now?“ достигайки #117 в Billboard 200.

„What Happens Now?“ вече е на пазара чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик

What Happens Now? Deluxe Tracklist:

1. What Happens Now

2. 42

3. Drown Me

4. Austin

5. King of California

6. Talk to the Town

7. Even Cowboys Cry

8. Share This City

9. Bye Bye Bye

10. Way Too Drunk

11. Didn’t I?

12. Ain’t No Friend of Mine

13. Leaving Don’t Mean Goodbye

Снимка: Орфей Мюзик

За Dasha:

Интроспективна и съблазнителна са само някои от богатите начини, по които Dasha е описана като автор на песни. Въоръжена със страст да разкаже истинската си история, Dasha току-що издаде своя дебютен кънтри албум “What Happens Now?” Фокусната песен „Austin“ е наречена „една от знаковите песни на годината“ от New York Times, като същевременно събра над 10 милиарда гледания в TikTok с фенове, участващи в придружаващия танц.

Музиката на Dasha се характеризира със своята автентичност, сурова емоция и свързаност, отразявайки нейното истинско себеизразяване. Връщайки се към своето възпитание в Сан Луис Обиспо, Калифорния, 24-годишната певица и автор на песни си спомня как се е потопила в света на кънтри, фолклорната и американската музика от ранна възраст. Докато усъвършенства таланта си, Dasha започва да завладява публиката по целия свят с фенбазата си в TikTok - създавайки платформа за миналите си издания. Със сингъла “Austin”, който се изкачва в класациите, 2024 г. се очертава да бъде една успешна година за Dasha!