Този януари дръжте сърцето си отворено! Носителката на „Оскар“ Клои Жао (Земя на номади) пренася на големия екран "Хамнет" – неразказаната история за любов и загуба, която се превръща в най-великото творение на Шекспир. Вдъхновен от едноимения роман на Меги О’Фаръл и продуциран от Сам Мендес и Стивън Спилбърг, Хамнет е филм за трансформиращата сила на емоциите и за това как личните страдания полагат основите на безсмъртната драма Хамлет.

"Хамнет" ни отвежда в Англия през 1580 г. и ни запознава с бедния преподавател по латински Уилям Шекспир (Пол Мескал), който се среща със свободолюбивата Агнес (Джеси Бъкли) – пленени един от друг, двамата започват бурна връзка, която води до брак и три деца. Когато трагедия разтърсва дома им, техният неразрушим досега съюз е подложен на изпитание, а личните им преживявания и страдания вдъхват живот на пиесата, която ще отеква през вековете.

Трейлърът ни въвежда в деликатната и изпълнена с любов и скръб атмосфера на филма и представя неподправения стил на Клои Жао, която чрез малките жестове и погледи разкрива дълбочината на човешките отношения и чувства, както и скритото напрежение, породено от неописуемата трагедия. Съчетавайки визуален разкош, психологическа дълбочина и емоционален заряд, Хамнет е разтърсващо кинематографично изживяване, което дълго остава в съзнанието и сърцето.



Режисьор на "Хамнет" е Клои Жао (Земя на номади), която е и сценарист, съвместно авторката на романа Меги О’Фаръл. Продуценти са Лиза Маршъл, Пипа Харис, Никола Гонда, Сам Мендес и Стивън Спилбърг. В ролите са Джеси Бъкли, Пол Мескал, Емили Уотсън, Джо Алуин, Дейвид Уилмот и др.

Снимка: Форум Филм България

Държим сърцето си отворено с "Хамнет" в кината от 23 януари. Филмът ще има ексклузивна прожекция в рамките на Киномания на 23 ноември от 19:00 в Зала 1 на НДК.