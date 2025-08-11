Cher ще издаде класическия концертен албум

Отбелязвайки едно от най-запомнящите се турнета в историята, Cher ще издаде класическия си концертен албум „The Farewell Tour“ на двоен дългосвирещ винил на 26 септември 2025 г., чрез Warner Records/Орфей Мюзик. Ексклузивното физическо издание ще бъде на двоен дългосвирещ яркорозов и лилав винил.

Cher анонсира изданието, като споделя зашеметяващия и изумителен запис на живо на „All I Really Want Do“. Песента, написана от Bob Dylan, е първият ѝ самостоятелен хит през лятото на 1965 г.

Ново ремастерираната и вечна колекция съдържа три парчета – „Save Up All Your Tears“, „We All Sleep Alone“ и „Different Kind of Love Song“, които преди това бяха включени само в наградения с награда Emmy специален и мултиплатинен концертен филм „Live! The Farewell Tour“.

През 2002 г. носителката на награди Оscar и Grammy и въведена в Залата на славата на рокендрола и почетен член на Център „Кенеди“ предприема турнето „Living Proof: The Farewell Tour“, обикаляйки света с изумителните 325 концерта. Шоуто влиза в историята, след като Cher постига световния рекорд на Гинес за „Най-печелившото турне на жена изпълнител“ по това време. Тя документира това спиращо дъха турне с „Live! The Farewell Tour“ и съпътстващия го албум със същото име и запечатва наелектризиращото и незабравимо изпълнение на American Airlines Arena в Маями, Флорида, на 7 ноември 2002 г. Албумът излиза на 26 август 2003 г. и досега е достъпен само на CD...

22 години след първоначалното си издаване, „The Farewell Tour“ най-накрая прави първата си поява дигитално и на винил. То съдържа оригиналните 18 песни, както и три бонус парчета: „Save Up All Your Tears“, „We All Sleep Alone“ и „Different Kind of Love Song“. Турнето проследява завладяващ маршрут през нейния влиятелен и неподражаем каталог, подчертан от мощните изпълнения на „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „Just Like Jesse James“ и „All Or Nothing“, наред с други. Представяйки всеки аспект от нейното творчество - от класически албуми до музика за филми, телевизия и театър, „The Farewell Tour“ включва и специален сърдечен трибют към „The Sonny and Cher Show“.

Миналата година тя представи албума „Forever“, обхващащ цялата ѝ кариера, като специален двоен винилов пакет и едно CD издание. Беше придружен от дигитално издание на „Forever Fan Edition“. Тя беше въведена и в Залата на славата на рокендрола® и завърши годината с аплодираната си автобиография „CHER: The Memoir, Part One“, която зае първото място в списъка с бестселъри на „The New York Times“.

TRACKLISTING

1. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

2. Song for the Lonely

3. All or Nothing

4. I Found Someone

5. Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

6. All I Really Want To Do

7. Half-Breed

8. Gypsys, Tramps & Thieves

9. Dark Lady

10. Take Me Home

11. The Way of Love

12. After All

13. Just Like Jesse James

14. Heart of Stone

15. The Shoop Shoop (It’s in His Kiss)

16. Strong Enough

17. If I Could Turn Back Time

18. Believe

19. Save Up All Your Tears*

20. We All Sleep Alone*

21. Different Kind of Love Song*