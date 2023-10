Cher анонсира коледен албум

Cher вече е готова за Коледа!

Феновете на звездата могат да разчитат на много весел, много ярък и много рокендрол празничен сезон тази година с официалното издаване на нейният много обсъждан нов албум – Christmas.

Това е първият нов студиен албум на Cher от пет години насам, включва 13 песни – няколко празнични класики и четири оригинални. Освен това има списък с най-добри музикални звезди, включително Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper и Tyga.

„DJ Play A Christmas Song“, първият сингъл, е написан от Sara Hudson (Dua Lipa, Katy Perry, Troye Sivan) и нейния екип, който допринесе с четири нови песни за албума.

Снимка: Орфей Мюзик

Записан предимно в Лос Анджелис и Лондон, Christmasе продуциран от дългогодишния сътрудник Mark Taylor (“Believe”). Песните включват любими суперзвездни дуетни класики „What Christmas Means To Me“ със Stevie Wonder и „Christmas (Baby Please Come Home)“ с Darlene Love. (Darlene за първи път записа песента с Phil Spector и 17-годишната Cher, пееща беквокали ); в допълнение към завладяващата версия на „Home“, написана и изпята с Michael Bublé.

„Никога не казвам това за собствените си записи, но наистина се гордея с този. Това е един от най-невероятните моменти в моята кариера“, коментира Шер.

Един от многото акценти е дуетът на Cher и Stevie Wonder от „What Christmas Means to Me“ на Stevie. Cher коментира: „Всеки път, когато чуя тази хармония, все едно отново съм тийнейджър. За мен това е сбъдната лична мечта да запиша тази песен със Stevie”.

Две други отличителни колаборации включват неочаквано дует с Tyga в друга песен на Sara Hudson, наречена „Drop Top Sleigh Ride“, продуцирана от Alexander Edwards, Mike Crook и Ryan OG, и великолепната „Angels in the Snow“ както и „Put A Little Holiday In Your Heart“ със Cyndi Lauper.

Cher празнува и 25-ата годишнина от нейния мултиплатинен, спечелил Grammy - "Believe" с издаването на “Believe 25th Anniversary (Deluxe Edition)” на Warner Records.

Christmas ще бъде достъпен на 20 октомври от Warner Records и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

CHER CHRISTMAS TRACK LIST:

1. DJ Play A Christmas Song

2. What Christmas Means To Me (with Stevie Wonder)

3. Run Run Rudolph

4. Christmas (Baby, Please Come Home) [with Darlene Love]

5. Angels In The Snow

6. Home (with Michael Bublé)

7. Drop Top Sleigh Ride (with Tyga)

8. Please Come Home For Christmas

9. I Like Christmas

10. Christmas Ain’t Christmas Without You

11. Santa Baby

12. Put A Little Holiday In Your Heart (with Cyndi Lauper)

13. This Will Be Our Year