Charlie Puth стана баща за първи път

Charlie Puth и съпругата му Brooke Sansone обявиха раждането на първото си дете.

В съвместна публикация в Instagram в понеделник (23 март) двойката разкри радостната новина. Бебето се е родило на 13 март, а новината идва пет месеца, след като двойката обяви бременносттта.

В последваща история в Instagram, Sansone сподели, че пълното име на бебето е Jude Crawford Puth, а гордият татко пусна кадър на който гушка новороденото.

Това е важен месец за Charlie Puth. Наред с раждането на първото му дете, четвъртият му студиен албум, Whatever’s Clever!, ще бъде издаден в петък (27 март). В скорошен епизод от видео поредицата на Billboard Takes Us Out, 34-годишният изпълнител сподели, че предстоящият албум е „по своята същност джаз“ и „невероятно честен“. В албума ще бъдат включени песни за баща му и брат му. Той вярва, че този албум е най-личният му до момента и че феновете ще получат повече информация за него от всякога.

През април Charlie ще започне турнето Whatever’s Clever на арена Viejas Arena в Сан Диего. В интервю за Rolling Stone през януари, изпълнителят на „Attention“ сподели, че се надява да вземе бебето Jude със себе си за части от турнето.

„Винаги искам да съм сигурен, че съм до бебето“, каза той.