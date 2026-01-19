Charlie Puth издава нов сингъл

Charlie Puth издава най-новия си сингъл „Beat Yourself Up“.

Парчето е от дългоочаквания си предстоящ студиен албум “Whatever’s Clever!”, който ще излезе на 27 март.

„Beat Yourself Up“ започна като нещо, което исках да кажа на приятел“. Puth споделя за написването на „Beat Yourself Up“ и вдъхновението му. „Никога не сме били от хората, които си говорят от сърце, затова вместо това го написах в песен. Исках да му кажа, че въпреки че е правил грешки по пътя, не бива да бъде толкова строг към себе си. Че нещата ще се подобрят и че не е сам. Докато го пишех, скоро осъзнах, че това не е само за моя приятел, но и за мен и за толкова много други, които могат да бъдат строги към себе си. Това е послание да продължим напред и да бъдем по-добри към себе си".

Копродуциран от Charlie Puth и BLOODPOP, „Beat Yourself Up“ продължава да задава сцената за най-личната и изследователска ера на Puth досега и е след новините за най-голямото му световно турне до момента, в което Puth ще изпълни арени по целия свят тази година.

Снимка: Орфей Мюзик

Започвайки на 22 април във “Viejas Arena” в Сан Диего, Puth и неговата A+ група ще изпълнят стари и нови хитове на 34 дати в Северна Америка, преди да се отправят към Европа и Обединеното кралство това лято.