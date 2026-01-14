Charlie Puth анонсира световно турне

Международно признатият, мултиплатинен и награждаван изпълнител, продуцент, музикант и автор на песни Charlie Puth обявива световното си турне „Whatever’s Clever! 2026“, разкривайки хедлайн дати на турнето в Северна Америка, Европа и Обединеното кралство.

Турнето ще обхване близо 50 концерта, с участия в Сан Диего, Финикс, Сан Франциско, Ванкувър, Бостън, Нашвил, Стокхолм, Барселона, Париж, Лондон, Варшава и други градове.

В най-амбициозното си турне досега, Puth е сформирал група от световна класа, за да представи най-големите си хитове и още много други на сцената, осигурявайки незабравимо преживяване на живо. Продуцирано от Live Nation, северноамериканският етап ще покаже оглавяващия класациите изпълнител на емблематични места, включително Madison Square Garden в Ню Йорк и Kia Forum в Лос Анджелис. Северноамериканското турне ще включва подгряване от Daniel Seavey и Lawrence на избрани концерти и Ally Salort на всички дати.

Charlie Puth споделя: „Чувствам се сякаш съм работил и чакал през цялата ми кариера, за да създам подобно шоу на живо за всички вас. Работихме толкова усилено, за да ви донесем музикалното майсторство и аранжиментите на най-високо ниво, които всички вие заслужавате в едно шоу на живо, и съм изключително развълнуван да представя музиката си, с тази невероятна група и шоу в някои от най-емблематичните зали в света. Ще бъде забавно!“

Европейското му турне започва на 30 юни в Грьона Лунд в Стокхолм, като ще посети цяла Европа и Обединеното кралство, включително Лондон, Манчестър, Хелзинки, Хамбург, Париж и други градове, преди да завърши на 30 юли във Варшава.

Предварителната продажба на билети за всички дати ще започне в сряда, 14 януари, в 10:00 ч. местно време, общата продажба, която започва в петък, 16 януари, в 10:00 ч. местно време на www.charlieputh.com.

За пълни подробности относно предварителната продажба на билети посетете www.citientertainment.com.

Charlie Puth също така разкри, че вторият сингъл от предстоящия му албум „Whatever’s Clever!“ ще бъде издаден този петък, 16 януари. Парчето, озаглавено „Beat Yourself Up“, е преди дългоочакваното му изпълнение на Super Bowl в Сан Франциско на 8 февруари и четвъртия му студиен албум, който ще излезе от Atlantic Records на 27 март.

Снимка: Орфей Мюзик

...

За Charlie Puth

Мултиплатиненият певец, композитор и продуцент, номиниран за награда „Grammy“ – Charlie Puth, се доказа като един от най-постоянните хитмейкъри в индустрията и търсени сътрудници в множество жанрове. До момента той е събрал над 35 милиарда стриймвания в кариерата си, девет мултиплатинени сингъла (включително „Attention“, „We Don’t Talk Anymore“, „See You Again“ и други), четири номинации за „Grammy“, три награди „Billboard Music Awards“, награда „Critic’s Choice“ и номинация за „Golden Globe“. Най-новият сингъл на Puth – „Changes“, е първото издание от дългоочаквания му четвърти студиен албум – „Whatever’s Clever!“, продължение на „CHARLIE“ от 2022 г., който включваше платинените хит сингли „Light Switch“ и „Left and Right“ с участието на Jung Kook от BTS. Междувременно, неговият сингъл от 2021 г. „Stay“, написан/продуциран съвместно с The Kid Laroi и Justin Bieber, се задържа на върха на класацията „Billboard Global 200“ в продължение на единадесет седмици, а колаборацията му с Gabby Barrett по техния „I Hope (Remix)“ му осигури четвъртата му песен в топ 10 на „Billboard Hot 100“. Четвъртият студиен албум на Charlie Puth – „Whatever’s Clever!“, излиза на 6-ти март 2026 г.