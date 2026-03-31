Charlie Puth издава дългоочаквания си четвърти студиен албум

Преди световното си турне WHATEVER’S CLEVER!, което започва следващия месец, Charlie Puth издава четвърти студиен албум „Whatever’s Clever!“.

„Трябваше да се вгледам по-отблизо в себе си, за да направя този албум и да пея за неща, за които обикновено не бих пял“, казва Charlie в „Whatever’s Clever!” „Публиката познаваше музиката ми повече, отколкото мен, защото никога не съм ѝ давал шанс да ме опознае. Това е шансът“.

Потопен в класики от Peter Gabriel, Phil Collins и Philip Bailey, прегръщайки звуци, като Yamaha CP70 и експериментирайки с техники по време на сесиите в домашното си студио, той заявява: „Знаех, че искам да направя богат, завладяващ и запомнящ се албум.“ и намира перфектния сътрудник в лицето на копродуцента BloodPop.

„BloodPop ме подтикна да използвам звуци, до които не бях се докосвал преди, да пея за теми, за които никога не съм пял, и да пиша песни, които може би са ме карали да се чувствам неудобно в миналото“, признава той. „Най-добрите певци не пеят безупречно във височините, китарата се разстройва или плочата прескача. Ако изкуственият интелект ще завладее света, решихме да бъдем възможно най-човечни. Само няколко песни с BloodPop ме подтикнаха, след което се подтикнах сам“.

Многократно награждаваният диамантен певец се появи като водещ гост и изпълнител в предаването „Jimmy Kimmel Live!“ по ABC, изпълнявайки най-новия си сингъл „Sideways“ заедно с Coco Jones. „Sideways“ е блажена любовна R&B песен от 90-те с участието на добрия приятел и сътрудник на Puth, Coco Jones, който за първи път изпълни песента на живо заедно с Charlie на неговите концерти в Blue Note LA миналата зима, и се появява и в студийната версия.

„Charlie е невероятен артист, който непрекъснато усъвършенства занаята си.“ Coco Jones споделя: „Забавлявахме се много, вдъхвайки живот на „Sideways“ и беше голяма чест да представим песента заедно на концерта на Charlie в Blue Note в Лос Анджелис. Толкова съм развълнуванa, че светът най-накрая може да я чуе!“

Charlie Puth сподели: „Обичам да работя с вокалисти, които могат да издигнат песента на следващото ниво - и Coco направи точно това. Когато пишех “Sideways”, исках да създам една много кинематографична картина чрез акордите и мелодията. И тази визия оживя в момента, в който Coco запя в микрофона. Тя е невероятен артист и беше удоволствие да работя с нея по тaзи песен.“



Други звукови изкушения, взети от най-новото му творчество, включват вечния скъпоценен рок камък „Love In Exile“ (с участието на Michael McDonald & Kenny Loggins). Подхранван от взаимодействието на свободна китара и неонови клавиши, той се издига като вокален майсторски клас с Charlie. Този мега-колаборативен проект завършва с тъжния рефрен: „Имахме всичко за известно време, но сега се чувстваме като любов в изгнание.“

„Започнах да свиря в студиото си и Kenny ми прошепна: „Наистина трябва да оставиш Mike да свири, защото ще изсвири нещо, което ти не би изсвирил“, спомня си той. „Това беше най-добрият съвет, който някога съм получавал. Бях просто изумен, когато всеки от тях пееше, но те са най-скромните момчета на света. За мен това е като класически албум от седемдесетте или осемдесетте години“.

„Until It Happens To You“ съчетава думи на Jeff Goldblum в слънчев и оптимистичен химн за Charlie. Думите на легендарния актьор на практика се въртят като пинг-понг в духовна хармония с вокали, подсилени от хорови хармонии.

„Тематично гледате как любим човек преминава през трудности“, отбелязва той. „Този човек ви е водил през толкова много турбуленции. Положението обаче се е обърнало и трябва да помогнете. Jeff не е играл. Той е направил незапомнен монолог, в който е говорил от сърце на двамата си малки синове – единият от които се казва Charlie“.

За първи път в „Hey Brother“ той се обръща директно към по-малкия си брат Stephen. Той настоява: „Иска ми се да можеш да видиш в себе си това, което виждаш в мен.“ Charlie заявява: „Казвам на Stephen: „Винаги ще бъдеш мой брат.“ Виждам потенциала в него, както той вижда величие в мен. Това не е най-удобното нещо за мен да пея, но се надявам, че той ще се чувства много комфортно в това. Той е самостоятелен човек“.

В заключение на албума „Whatever’s Clever!“ Puth заявява: „Върнах се към това, което винаги съм бил. Пробвах много различни роли и стилове, но вярвам, че всичко се случва с причина. С пръстен на пръста си съм най-щастливия, повече от всякога и най-спокоен. Това са истински песни. Те са за брат ми, баща ми, жена ми и хора, които вече не са в живота ми и от които си мислех, че имам нужда. Това най-накрая съм аз“.

Следващия месец, световното турне WHATEVER’S CLEVER! започва на 22 април във Viejas Arena в Сан Диего, последвано от европейско турне през юни и юли. За повече информация и билети посетете: https://www.charlieputh.com

Миналия месец награждаваният артист изпълни проникновено изпълнение на „The Star-Spangled Banner“, за да открие Super Bowl LX на стадион „Levi's“ в Санта Клара, Калифорния. Подкрепено от оркестър и Kenny G, свирещ на емблематичното си пиано Rhodes, звездното му изпълнение спечели похвали от цял свят, а милиони зрители се включиха в програмата.

„Whatever’s Clever!“ излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик

За Charlie Puth

Мултиплатиненият певец, композитор и продуцент, номиниран за награда „Grammy“ – Charlie Puth, се доказа като един от най-постоянните хитмейкъри в индустрията и търсени сътрудници в множество жанрове. До момента той е събрал над 35 милиарда стриймвания в кариерата си, девет мултиплатинени сингъла (включително „Attention“, „We Don’t Talk Anymore“, „See You Again“ и други), четири номинации за „Grammy“, три награди „Billboard Music Awards“, награда „Critic’s Choice“ и номинация за „Golden Globe“. Най-новият сингъл на Puth – „Changes“, е първото издание от дългоочаквания му четвърти студиен албум – „Whatever’s Clever!“, продължение на „CHARLIE“ от 2022 г., който включваше платинените хит сингли „Light Switch“ и „Left and Right“ с участието на Jung Kook от BTS. Междувременно, неговият сингъл от 2021 г. „Stay“, написан/продуциран съвместно с The Kid Laroi и Justin Bieber, се задържа на върха на класацията „Billboard Global 200“ в продължение на единадесет седмици, а колаборацията му с Gabby Barrett по техния „I Hope (Remix)“ му осигури четвъртата му песен в топ 10 на „Billboard Hot 100“.