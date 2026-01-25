Charli XCX анонсира албума "Wuthering Heights".

Песента „House“ е първата част от албума, написан за дългоочаквания филм на Emerald Fennel „Wuthering Heights“ /“Брулени хълмове“/, с участието на Margot Robbie и Jacob Elordi.

Видеото е режисирано от Mitch Ryan.

„Миналата Коледа получих обаждане от Emerald Fennel с въпрос дали бих обмислила работа по песен за нейната адаптация към филма „Брулени хълмове“. Прочетох сценария и веднага се почувствах вдъхновена, така че с Finn Keane започнахме да работим не само върху една, а върху много песни, с които се чувствахме свързани със света, който тя създаваше.

След като бях толкова потънала в дълбините на предишния си албум, бях развълнувана да избягам в нещо съвсем ново, съвсем противоположно. Когато мисля за „Брулени хълмове“, мисля за много неща. Мисля за страст и болка. Мисля за Англия. Мисля за маврите, мисля за калта и студа. Мисля за решителност и упоритост.

Преди няколко години гледах документалния филм на Todd Haynes за The Velvet Underground. Както много от вас знаят, аз съм голям фен на групата и бях наистина запленена от документалния филм. Едно нещо, което ми остана в паметта, беше как John Cale описва ключово звука на The Velvet Underground, че всяка песен трябва да бъде едновременно „елегантна и брутална“. Наистина зациклих на тази фраза. Записвам я в приложението си за бележки и я изваждам от време на време и мисля за това, което той имаше предвид.

Когато работех върху музиката за този филм, фразата „елегантно и брутално“ беше нещо, към което непрекъснато се връщах. Един ден, докато бяхме на турне в Остин, с Фин отидохме в студиото и написахме основите на песен, която в крайна сметка щеше да се превърне в Хаус. Когато лятото свърши, все още размишлявах върху думите на Джон. Затова реших да се свържа с него, за да получа мнението му за песните, които фразата му толкова дълбоко вдъхнови, но също така и да видя дали би искал да си сътрудничим по някоя от тях.

Свързахме се, говорихме по телефона и уау... този глас, толкова елегантен, толкова брутален. Изпратих му няколко песни и започнахме да говорим конкретно за сингъла „House”. Говорихме за идеята за стихотворение. Той записа нещо и ми го изпрати. Нещо, което само John можеше да направи. И беше... е, разплака ме.

Чувствам се толкова щастлива, че успях да работя с John по тази песен. Бях толкова развълнувана да я споделя с всички вас, седейки тихо в очакване.

Обичам ви всички, нека се влюбим отново и отново" – Charli xcx

Тази година Charli ще участва във филма на A24 „The Moment“. Базиран на оригинална идея на Charli и режисиран от Aidan Zamiri, филмът е първата копродукция от новото ѝ начинание в Studio365.

Освен това, Charli ще участва в римейка на култовия хорър от 1978 г. „Лица на смъртта“ на Д Daniel Goldhaber, еротичния трилър на Greg Araki „ I Want Your Sex“, предстоящия независим филм на Cathy Yan „The Gallerist“, фентъзито на Julia Jackman „100 Nights Of Hero“, сатиричния екшън на Romain Gavras „Sacrifice“ и интимната драма на Pete Ohs „Erupcja“.