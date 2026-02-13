Charli xcx издаде нов албум

Charli xcx днес издава новия си албум.

„Wuthering Heights“ е написан за дългоочаквания нов пълнометражен филм "Брулени хълмове", който влиза в кината от кината днес

Смела и оригинална интерпретация на една от най-великите любовни истории на всички времена, „Wuthering Heights“(“Брулени хълмове“) на Emerald Fennell, с участието на Margot Robbie в ролята на Cathy и Jacob Elordi в ролята на Heathcliff, чиято забранена страст един към друг се превръща от романтична в опияняваща в епична история за похот, любов и лудост.

Този месец Charli xcx участва във филма на A24 „The Moment“. Базиран на оригинална идея на Charli и режисиран от Aidan Zamiri, филмът е първата копродукция от новото ѝ начинание в Studio365.

С похвали от критиците и феновете, като Cultured го нарече „най-близкото до изкуството, което поп музиката може да предложи“, ELLE го приветства като „мрачно забавен портрет на звездния статус“, а i-D го похвали като „крещящ и невероятен“ - филмът вече се превърна в най-бързо продаваната лимитирана версия на A24 след премиерата си на „Sundance“.

Освен това, Charli ще участва в римейка на култовия хорър от 1978 г. „Faces of Death“ на Daniel Goldhaber, еротичния трилър „I Want Your Sex“ на Greg Araki, предстоящия независим филм на Cathy Yan „The Gallerist“, фентъзито на Julia Jackman „100 Nights Of Hero“, сатиричния екшън на Romain Gavras „Sacrifice“ и интимната драма на Pete Ohs „Erupcja“.