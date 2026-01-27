BTS разпродадоха предстоящото си турне

Предстоящото турне на BTS разпродаде всички концерти в Северна Америка, Европа и Великобритания.

Всички 41 стадионни дати в рамките на предстоящото световно турне ARIRANG официално са разпродадени с близо 2,4 милиона продадени билета, потвърдиха LiveNation и Hybe.

Турнето ще включва 360-градусов, кръгъл сценичен дизайн. Завладяващата сцена поставя публиката в центъра на преживяването, като същевременно позволява увеличен капацитет на всяко място. Това ще бъде най-голямото турне в кариерата на BTS и най-голямото световно K-pop турне на всички времена.

Снимка: Getty Images / AMA2020

Турът започва на 9 април с концерти в Южна Корея, а след това в Япония, преди турнето да се премести в Северна Америка.

Момчетата ще са в Европа от 26 юни, когато ще е шоуто им в Мадрид, последвано от дати в Брюксел, Лондон, Мюнхен и Париж.