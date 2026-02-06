BLACKPINK разкриха съдържанието на миниалбума Deadline.

В четвъртък (5 февруари), K-pop квартетът, състоящ се от ROSÉ, JISOO, LISA и JENNIE, сподели впечатляващ плакат в Instagram, на който бяха изброени петте песни. След издадения по-рано сингъл „JUMP“, който ще бъде откриващата песен на проекта – следват песни с имена „GO“, „Me and my“, „Champion“ и „Fxxxboy“.

Тъмно оцветеният плакат сякаш показва пустиня, съставена от черен, блестящ пясък под облачно небе. Подобна е атмосферата на поразителните концептуални снимки, споделени от BLACKPINK в края на януари, които бяха описани в съобщение като „чувствена черно-бяла естетика, срещаща неустоима аура, засилваща очакването за новото издание“.

Датата, на която се очаква да излезе албумът е 27 февруари, четири години след като групата издаде последната си колекция от песни. През 2022 г. Born Pink дебютира на №1 в Billboard 200. Проектът с пет песни е продължение на световното турне на BLACKPINK Deadline, което започна през юли миналата година и приключи през януари. Преди това дамите прекараха известно професионално време отделно, работейки по солови проекти, преди да се съберат отново на сцената.

Снимка: BLACKPINK Facebook

За Deadline, ROSÉ наскоро каза в Call Her Daddy: „Това е албум, от който всички очевидно се завръщаме след тази година на изследване и това да бъдем себе си... Мисля, че беше наистина интересно да се върнем и да видим какво е създадено след това. Наистина харесвам всички песни там“.