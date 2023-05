Бисквитки: Какво съветват инфлуенсърите за лятото?

Днес отново навлизаме в света на интернет създателите на съдържание със съдействието на Инспектор N-JOY и рубриката "Бисквитки" с Доменика Димитрова.

Вещата в социалните мрежи радиоводеща ще ни разкрие какво съветват инфлуенсърите да правим през летния сезон.

Може ли да се излагаме на слънце без грижа за кожата, да пием коктейли и да похапваме мазни пържени картофки? Задължителни ли са селфитата? Позволено ли е да угаждаме на желанията си, за да се чувстваме добре в кожата си?

Чуйте какви са наблюденията на Доменика в аудиофайла на страницата и се подгответе, спрамо последните тенденции в социалните мрежи, за предстоящите горещи летни дни.